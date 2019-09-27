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Rıdvan Dilmen Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin favorisini açıkladı!
NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak dev derbi öncesi tahminlerini paylaştı ve iki takımın muhtemel 11'leri üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Derbinin favorisini açıklayan Dilmen, "Falcao mu Muriç mi?" sorusuna da ilginç bir yanıt verdi. İşte Rıdvan Dilmen'in derbi açıklamalarından öne çıkanlar...
27 Eylül 2019 Cuma 22:15
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Rıdvan Dilmen: Galatasaray - Fenerbahçe maçlarının tarihine baktım. Televizyonların dahi olmadığı dönemlerde bile dostluğun güzel yönleri var ama kavga da var.
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Bu maçlarda oyuncuların bakışlarına dikkat edin, Falcao da, Gustavo da gelse, Galatasaray ise Fenerbahçe'yi konuşur, Fenerbahçe ise Galatasaray'ı konuşur.
Veteran maçlarında piknik yaparız biz ama maç başladığında dostluk kalmaz, veteran maçlarında bile kırmızı kartlar havada uçuşur.
Şu anda Fatih Hoca da, Ersun hoca da, oyunculara motivasyon için bir şey yapmaz, yapmasına da gerek yoktur.
"OYNANACAK EN İYİ MAÇ"
Malatya maçında Fatih hocanın rotasyon yapmasının nedeni Fenerbahçe maçıdır. Ben mesela anlatırken, Galatasaray maçlarını farklı anlatırım.