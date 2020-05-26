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Gemileri yaktı! Real Madrid'i reddetti Galatasaray'a geliyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da gündem oldukça yoğun... Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar bir yandan mevcut oyuncular konusunda kararlar almaya başlarken takıma yeni katılacak isimler konusunda temaslar devam ediyor. Ancak asıl merak edilen konu Hasan Şaş'ın istifasının ardından teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısının kim olacağı. Bu konuda sıcak gelişmeler yaşanırken, efsane ismin Real Madrid'i reddettiği ve Galatasaray yolunda olduğu ortaya çıktı.

26 Mayıs 2020 Salı 15:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





