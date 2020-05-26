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Gemileri yaktı! Real Madrid'i reddetti Galatasaray'a geliyor
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da gündem oldukça yoğun... Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar bir yandan mevcut oyuncular konusunda kararlar almaya başlarken takıma yeni katılacak isimler konusunda temaslar devam ediyor. Ancak asıl merak edilen konu Hasan Şaş'ın istifasının ardından teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısının kim olacağı. Bu konuda sıcak gelişmeler yaşanırken, efsane ismin Real Madrid'i reddettiği ve Galatasaray yolunda olduğu ortaya çıktı.
26 Mayıs 2020 Salı 15:53
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12 Haziran'da yeniden başlayacak lige iyi bir dönüş yapmak isteyen sarı-kırmızılılar hazırlıklarına son sürat devam ediyor.
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Gündemin oldukça yoğun olduğu sarı-kırmızılılarda mevcut oyuncuların son durumu, takıma katılacak takviyeler üzerine hummalı bir çalışma yürütülüyor.
Bununla birlikte Galatasaray'da Fatih Terim'in yeni yardımcısının kim olacağı büyük bir merak konusu oldu.
Bilindiği üzere sarı-kırmızılı takıma uzun süre hizmet etmiş olan Hasan Şaş görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.
Hasan Şaş'ın ayrığılının ardından sarı-kırmızılı kurmaylar teknik ekibe katılacak yeni isim üzerinde yoğunlaştı.