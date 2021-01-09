GaleriGalatasarayRadamel Falcao için sürpriz transfer iddiası! ABD derken dünya devine...
Radamel Falcao için sürpriz transfer iddiası! ABD derken dünya devine...
Galatasaray'da son dakika transfer haberi...Sarı kırmızılılar ara dönemde kadrosuna katmak istediği isimler için çalışmalarını yürütürken, diğer yandan da gözden çıkarılan futbolculardan gelecek parayla kasayı doldumayı planlıyor. Bu bağlamda Cimbom'a sürpriz bir haber geldi. Sarı kırmızılılardan ayrılığına neredeyse kesin gözüyle bakılan Radamel Falcao için dünya devinin transfer listesinde olduğu yazıldı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
09 Ocak 2021 Cumartesi 10:34, Güncelleme 09.01.2021 10:36
Radamel Falcao için sürpriz transfer iddiası! ABD derken dünya devine...