PSGnin istediği Fernando: Kalmak istiyorum - Galeri - Fotomaç
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PSG'nin istediği Fernando: "Kalmak istiyorum"
Brezilya basınının iddiasına göre; Sambacı ön liberoya 2.5 yıllık teklif sunuldu. Aslan ise 6 milyon euro bonservis bedeli talep etti.
11 Ocak 2019 Cuma, 23:55:41
Güncelleme: 07:53:40
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı ve taraftarın gönlüne girmeyi başaran Fernando Reges'e dünya devi Paris Saint-Germain talip oldu.
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Brezilya basınından UOL Esporte'nin haberine göre; kaliteli bir ön libero oyuncusu arayan Fransız devi, sarı-kırmızılıların yıldızına 2.5 yıllık bir teklif sundu.
Yıllık net 3 milyon 300 bin euro kazanan Brezilyalı yıldıza ne kadar önerildiği ise haberde yer almadı.
Galatasaray ile Haziran 2020'ye kadar kontratı bulunan 31 yaşındaki yıldız için 6 milyon euro bonservis bedeli talep edildiği öne sürüldü.
Aslan, geçen sezon Fernando'yu bu ücrete Manchester City'den koparmıştı. Portekiz vatandaşlığı da bulunan Fernando, Fransa'ya transferi durumunda yabancı oyuncu statüsünde yer almayacak.