PSG maçı sonrası Fatih Terim'den flaş karar! Ara transferde... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Ekim 2019, Çarşamba
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PSG maçı sonrası Fatih Terim'den flaş karar! Ara transferde...

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki ikinci maçında Paris Saint-Germain'e 1-0 mağlup olmasına rağmen oynadığı futbolla göz doldurdu. Hem Süper Lig hem de Devler Ligi'ndeki serüvenine devam eden sarı-kırmızılılarda ara transfer dönemi için çalışmalarına da şimdiden başladı. Öte yandan teknik direktör Fatih Terim'in sezonun ikinci yarısı için flaş bir karar aldığı öğrenildi. Son dakika Galatasaray haberleri...
2 Ekim 2019 Çarşamba 13:03
PSG maçı sonrası Fatih Terim'den flaş karar! Ara transferde...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki ikinci maçında sahasında PSG'yi konuk etti.

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PSG maçı sonrası Fatih Terim'den flaş karar! Ara transferde...

Fatih Terim'in öğrencileri, 90 dakika boyunca etkili bir performans sergilediği mücadeleden 1-0 mağlup olmasına rağmen oynadığı oyunla taraftarının takdirini kazandı.

PSG maçı sonrası Fatih Terim'den flaş karar! Ara transferde...

Sarı-kırmızılılarda özellikle Seri, Muslera, Donk ve Luyindama gösterdikleri performansla göz doldurdu.

PSG maçı sonrası Fatih Terim'den flaş karar! Ara transferde...

Gruptaki ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Cimbom, ikinci maçlar sonunda 1 puanla 3. sırada yer aldı.

PSG maçı sonrası Fatih Terim'den flaş karar! Ara transferde...

PSG maçı sonrası Aslan'da gözler Gençlerbirliği maçına çevrilmişken, Fatih Terim ve teknik heyet ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

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