PSG maçı sonrası Fatih Terim'den flaş karar! Ara transferde...

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki ikinci maçında Paris Saint-Germain'e 1-0 mağlup olmasına rağmen oynadığı futbolla göz doldurdu. Hem Süper Lig hem de Devler Ligi'ndeki serüvenine devam eden sarı-kırmızılılarda ara transfer dönemi için çalışmalarına da şimdiden başladı. Öte yandan teknik direktör Fatih Terim'in sezonun ikinci yarısı için flaş bir karar aldığı öğrenildi. Son dakika Galatasaray haberleri...

2 Ekim 2019 Çarşamba 13:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





