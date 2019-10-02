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PSG maçı sonrası Fatih Terim'den flaş karar! Ara transferde...
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki ikinci maçında Paris Saint-Germain'e 1-0 mağlup olmasına rağmen oynadığı futbolla göz doldurdu. Hem Süper Lig hem de Devler Ligi'ndeki serüvenine devam eden sarı-kırmızılılarda ara transfer dönemi için çalışmalarına da şimdiden başladı. Öte yandan teknik direktör Fatih Terim'in sezonun ikinci yarısı için flaş bir karar aldığı öğrenildi. Son dakika Galatasaray haberleri...
2 Ekim 2019 Çarşamba 13:03
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UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki ikinci maçında sahasında PSG'yi konuk etti.
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Fatih Terim'in öğrencileri, 90 dakika boyunca etkili bir performans sergilediği mücadeleden 1-0 mağlup olmasına rağmen oynadığı oyunla taraftarının takdirini kazandı.
Sarı-kırmızılılarda özellikle Seri, Muslera, Donk ve Luyindama gösterdikleri performansla göz doldurdu.
Gruptaki ilk maçında Belçika ekibi ClubBrugge ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Cimbom, ikinci maçlar sonunda 1 puanla 3. sırada yer aldı.
PSG maçı sonrası Aslan'da gözler Gençlerbirliği maçına çevrilmişken, Fatih Terim ve teknik heyet ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.