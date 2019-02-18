Pogba'nın gözü Belhanda'da!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Belhanda, ligin ilk yarısındaki performansının aksine ikinci yarısında fırtına gibi esiyor.
18 Şubat 2019 Pazartesi 20:28
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Goal Türkiye, Avrupa'nın 5 büyük liginde ve Süper Lig'de 2019'un geride kalan günlerinde form grafiği en yüksek orta saha oyuncularını sıraladı. Belhanda, Pogba'yı tahtından indirmeye yaklaşırken, Feghouli ise zirveye çok yakın. İşte o liste...
GALERİ DEVAM EDİYOR
SANTI CAZORLA | Villarreal | Maç: 8 | Gol: 3 | Asist: 1 | Toplam gol katkısı: 4
DANIEL PAREJO | Valencia | Maç: 7 | Gol: 3 | Asist: 1 | Toplam gol katkısı: 4
REMI OUDIN | Reims | Maç: 6 | Gol: 3 | Asist: 1 | Toplam gol katkısı: 4
SERGIO CANALES | Real Betis | Maç: 6 | Gol: 3 | Asist: 1 | Toplam gol katkısı: 4