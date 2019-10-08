Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim arasındaki gerilim bitecek gibi durmuyor... Ali Koç'un Fatih Terim'in tazminatıyla ilgili söylemiyle başlayan gerilimde yeni gelişmeler devam ediyor... Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki ezeli rekabet birçok yönden iki camiayı yarıştırır ancak son dönemde sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasındaki gerilim sonrasında iş ilginç boyutlara ulaştı. İşte ayrıntılar...