Ozan Kabak tartışması! Taraftarlar bölündü - Galeri - Fotomaç
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Ozan Kabak tartışması! Taraftarlar bölündü
Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor deplasmanında kaybetmesinin ardından, Ozan Kabak yaptırdığı penaltıyla gündem oldu
28 Ekim 2018 Pazar, 20:42:12
Güncelleme: 20:44:16
Bu sezon çıktığı 5 maçta 3 penaltı yaptıran Ozan Kabak, taraftarları ikiye böldü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte sosyal medyadan Ozan ile ilgili gelen yorumlar:
Ozan'ın eleştirildiğine inanamıyorum
Maç başına 3 penaltı bile yaptırsa yine en az o suçlu
Ligde ilk 11 çıktığı son 5 maçta 3 kez penaltı yaptırdı. Uyarılması lazım.