Ozan Kabak tartışması! Taraftarlar bölündü - Galeri - Fotomaç
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    Ozan Kabak tartışması! Taraftarlar bölündü

    Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor deplasmanında kaybetmesinin ardından, Ozan Kabak yaptırdığı penaltıyla gündem oldu
    28 Ekim 2018 Pazar, 20:42:12 Güncelleme: 20:44:16
    Ozan Kabak tartışması! Taraftarlar bölündü

    Bu sezon çıktığı 5 maçta 3 penaltı yaptıran Ozan Kabak, taraftarları ikiye böldü.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Ozan Kabak tartışması! Taraftarlar bölündü

    İşte sosyal medyadan Ozan ile ilgili gelen yorumlar:

    Ozan Kabak tartışması! Taraftarlar bölündü

    Ozan'ın eleştirildiğine inanamıyorum

    Ozan Kabak tartışması! Taraftarlar bölündü

    Maç başına 3 penaltı bile yaptırsa yine en az o suçlu

    Ozan Kabak tartışması! Taraftarlar bölündü

    Ligde ilk 11 çıktığı son 5 maçta 3 kez penaltı yaptırdı. Uyarılması lazım.

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