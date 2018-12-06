Mourinhonun yeni prensi Galatasarayın genç ismi Ozan Kabak

Mourinho'nun yeni prensi Galatasaray'ın genç ismi Ozan Kabak
Arsenal, Roma ve Inter'in ardından Manchester United da Galatasaray'ın genç savunmacısı Ozan Kabak'ın peşine düştü.
6 Aralık 2018 Perşembe, 11:13:04
Güncelleme: 12:47:23
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Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz Mayıs ayında ilk kez forma şansı bulan ve Fatih Terim'in bu sezon sürekli olarak ilk 11'de şans tanıdığı Ozan Kabak bu fırsatı iyi değerlendirerek sergilediği kaliteli performansla göze girmeyi başardı.
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Kısa sürede yıldızı parlayan 18 yaşındaki Ozan'ı geçtiğimiz haftalarda Arsenal, Roma ve Inter izlediği ve devre arası transfer listesine ekledikleri ortaya çıkmıştı.
İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre, bu üç devle yarışa Manchester United da katıldı.
Haberde Galatasaray'ın Ozan için 20 milyon pound ( 22.5 milyon euro) civarında bir ücret beklediği ve yakın zamanda kontrat yenileyeceğini ve genç oyuncunun sözleşmesine 30 milyon euro'luk serbest kalma maddesi ekleyeceğini de yazdı.
Haberdeki diğer dikkat çeken ayrıntı ise Ozan'ın sözleşmesindeki serbest kalma maddesiyle ilgili. The Sun, Ozan Kabak'ı şu anki sözleşmesinde yurt dışından bir kulübün istemesi halinde 7 milyon pound'a (8 milyon euro) transferi bitirebileceğine dair bir maddenin bulunduğunu satırlarına taşıdı.