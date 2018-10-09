Ozan Kabak için büyük övgü - Galeri - Fotomaç
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    09 Ekim 2018, Salı
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    GALERİ

    Ozan Kabak için büyük övgü

    Fatih Terim'in yeni gözdesi Ozan Kabak, Avrupa'nın da dikkatini çekmeye başladı.
    9 Ekim 2018 Salı, 00:09:42 Güncelleme: 00:10:06
    Ozan Kabak için büyük övgü
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    Ozan Kabak için büyük övgü

    Fransa'da yapılan Onze Mundial TV tarafından yapılan bir değerlendirmede 18 yaşındaki Ozan'ın gelecek 10 yılın en iyi 10 stoperi arasına girebileceği iddia edildi.

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    Ozan Kabak için büyük övgü
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    Ozan Kabak için büyük övgü

    Kendi yaş grubundaki Chelseali Ampadu veya Marsilyalı Kamara'dan daha yetenekli olduğu, bunu Galatasaray'ın 11'inde sürekli forma giymeye başlayarak kanıtladığı belirtildi.

    Ozan Kabak için büyük övgü
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    • 6
    Ozan Kabak için büyük övgü

    BİRKAÇ YILI VAR
    Fransızlar, Ozan Kabak'ın şu an için belki De Ligt (Ajax) veya Upamecano (Leipzig) ayarına gelmediğini ama Fatih Terim'le gelişimini devam ettirirse birkaç yıl içinde aynı seviyeye ulaşacağını belirtti.

    Ozan Kabak için büyük övgü
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    • 6
    Ozan Kabak için büyük övgü
    Ozan Kabak için büyük övgü
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    • 6
    Ozan Kabak için büyük övgü
    Ozan Kabak için büyük övgü
    • 6
    • 6
    Ozan Kabak için büyük övgü
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