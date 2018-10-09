Fatih Terim'in yeni gözdesi Ozan Kabak, Avrupa'nın da dikkatini çekmeye başladı.
9 Ekim 2018 Salı, 00:09:42
Güncelleme: 00:10:06
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Ozan Kabak için büyük övgü
1
6
Fransa'da yapılan Onze Mundial TV tarafından yapılan bir değerlendirmede 18 yaşındaki Ozan'ın gelecek 10 yılın en iyi 10 stoperi arasına girebileceği iddia edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ozan Kabak için büyük övgü
2
6
Kendi yaş grubundaki Chelseali Ampadu veya Marsilyalı Kamara'dan daha yetenekli olduğu, bunu Galatasaray'ın 11'inde sürekli forma giymeye başlayarak kanıtladığı belirtildi.
Ozan Kabak için büyük övgü
3
6
BİRKAÇ YILI VAR
Fransızlar, Ozan Kabak'ın şu an için belki De Ligt (Ajax) veya Upamecano (Leipzig) ayarına gelmediğini ama Fatih Terim'le gelişimini devam ettirirse birkaç yıl içinde aynı seviyeye ulaşacağını belirtti.