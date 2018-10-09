BİRKAÇ YILI VAR

Fransızlar, Ozan Kabak'ın şu an için belki De Ligt (Ajax) veya Upamecano (Leipzig) ayarına gelmediğini ama Fatih Terim'le gelişimini devam ettirirse birkaç yıl içinde aynı seviyeye ulaşacağını belirtti.