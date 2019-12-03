Mustafa Cengiz'den flaş Falcao açıklaması! Taraftarın...
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GSYİAD genel kurul toplantısı öncesi gündeme dair önemli açıklamalarda bulunurken, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Cengiz, sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Radamel Falcao ile ilgili konulara da değindi.
3 Aralık 2019 Salı 21:18
Güncelleme: 03.12.2019 21:49
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Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, GSYİAD genel kurul toplantısına katılmadan önce açıklamalarda bulundu.
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Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Cengiz, flaş açıklamalara imza attı.
İŞTE MUSTAFA CENGİZ'İN AÇIKLAMALARI
"Bir sarkazm deniyor, ince gönderme, alegori yaptık resmi sitedeki paylaşımla. Trabzonspor'a teşekkürler. Bizi çok iyi ağırladılar. Tribünler dostluk içindeydi, bir futbol şehri Trabzon. O şiddetli yağış altında iki takım çok iyi performans gösterdi. 1-2 şey oldu sadece."
"Ömer kardeşimiz iyi performans gösteriyordu, haklı da haksız da olsa, kartın rengi ne olursa olsun o reaksiyonu göstermemesi gerekirdi. Her türlü kartı verebilir, hakem özgür, biz bir şey demeyiz."
"Ancak karşı takımın futbolcusunun da sahra topu yemiş gibi 5 dakika yerde kalması Ömer'in süper güçleri hakkında bizde bazı kuşkular uyandırdı. Arkadaşları temkinli yaklaşıyorlar, elini bile sıkmaya korkuyorlar artık."