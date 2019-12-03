Mustafa Cengiz'den flaş Falcao açıklaması! Taraftarın... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Mustafa Cengiz'den flaş Falcao açıklaması! Taraftarın...

Mustafa Cengiz'den flaş Falcao açıklaması! Taraftarın...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GSYİAD genel kurul toplantısı öncesi gündeme dair önemli açıklamalarda bulunurken, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Cengiz, sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Radamel Falcao ile ilgili konulara da değindi.
3 Aralık 2019 Salı 21:18 Güncelleme: 03.12.2019 21:49
Mustafa Cengiz'den flaş Falcao açıklaması! Taraftarın...

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, GSYİAD genel kurul toplantısına katılmadan önce açıklamalarda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mustafa Cengiz'den flaş Falcao açıklaması! Taraftarın...

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Cengiz, flaş açıklamalara imza attı.

Mustafa Cengiz'den flaş Falcao açıklaması! Taraftarın...

İŞTE MUSTAFA CENGİZ'İN AÇIKLAMALARI

"Bir sarkazm deniyor, ince gönderme, alegori yaptık resmi sitedeki paylaşımla. Trabzonspor'a teşekkürler. Bizi çok iyi ağırladılar. Tribünler dostluk içindeydi, bir futbol şehri Trabzon. O şiddetli yağış altında iki takım çok iyi performans gösterdi. 1-2 şey oldu sadece."

Mustafa Cengiz'den flaş Falcao açıklaması! Taraftarın...

"Ömer kardeşimiz iyi performans gösteriyordu, haklı da haksız da olsa, kartın rengi ne olursa olsun o reaksiyonu göstermemesi gerekirdi. Her türlü kartı verebilir, hakem özgür, biz bir şey demeyiz."

Mustafa Cengiz'den flaş Falcao açıklaması! Taraftarın...

"Ancak karşı takımın futbolcusunun da sahra topu yemiş gibi 5 dakika yerde kalması Ömer'in süper güçleri hakkında bizde bazı kuşkular uyandırdı. Arkadaşları temkinli yaklaşıyorlar, elini bile sıkmaya korkuyorlar artık."

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN