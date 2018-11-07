Muslera saç baş yolduruyor! İşte son dönemlerdeki hataları - Galeri - Fotomaç
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    GALERİ

    Muslera saç baş yolduruyor! İşte son dönemlerdeki hataları

    Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Schalke 04 maçına yediği hatalı gol ile damga vuran Fernando Muslera, son dönemde yaptığı beklenmedik hatalar ile Galatasaray taraftarına adeta 'saç baş yolduruyor'.
    7 Kasım 2018 Çarşamba, 10:42:04 Güncelleme: 10:49:50
    Muslera saç baş yolduruyor! İşte son dönemlerdeki hataları

    Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Schalke 04 maçında yaptığı hatalı çıkış sonucunda yedirdiği gol ile Galatasaray taraftarının tepkisini çekti. Uruguaylı tecrübeli file bekçisi, son dönemde yaptığı hatalar ile gündemden düşmüyor. İşte Muslera'nın son dönemde yaptığı bazı hatalar;

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Muslera saç baş yolduruyor! İşte son dönemlerdeki hataları

    FENERBAHÇE DERBİSİ

    Tecrübeli file bekçisi, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Fenerbahçe maçında da neden olduğu penaltı ile uzun süre gündemi meşgul etmişti.

    Muslera saç baş yolduruyor! İşte son dönemlerdeki hataları

    ARENA'DAKİ SCHALKE MAÇI

    Tecrübeli file bekçisi, TT Arena'da oynanan Schalke 04 maçında rakibine çok riskli bir şekilde müdahalede bulunmuştu. Pozisyonun penaltı olup olmadığı uzun süre tartışılmıştı.

    Muslera saç baş yolduruyor! İşte son dönemlerdeki hataları

    ANTALYASPOR MAÇI

    Galatasaray'ın 1-0 kazandığı Antalyaspor mücadelesinde de Fernando Muslera'nın rakibine yaptığı müdahele hakem tarafından cezalandırılmasa da Türk spor kamuoyu uzun süre pozisyonun penaltı olup olmadığını ve Muslera'nın kırmızı kart görüp görmemesi gerektiğini tartışmıştı.

    Muslera saç baş yolduruyor! İşte son dönemlerdeki hataları

    Fernando Muslera, Galatasaray'ı ipten alan performanslar göstermeye devam etse de bu tarz hatalarla gündeme geldiği sürece Galatasaray taraftarının tecrübeli kaleciyi tartışmaya başlaması çok da uzak gözükmüyor.

    Muslera saç baş yolduruyor! İşte son dönemlerdeki hataları
    Muslera saç baş yolduruyor! İşte son dönemlerdeki hataları
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