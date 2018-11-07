Muslera saç baş yolduruyor! İşte son dönemlerdeki hataları

Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Schalke 04 maçında yaptığı hatalı çıkış sonucunda yedirdiği gol ile Galatasaray taraftarının tepkisini çekti. Uruguaylı tecrübeli file bekçisi, son dönemde yaptığı hatalar ile gündemden düşmüyor. İşte Muslera'nın son dönemde yaptığı bazı hatalar;