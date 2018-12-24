Aldığı cezalardan ve peş peşe puan kayıplarının ardından Sivasspor galibiyeti ile nefes alan Galatasaray'ı Muslera sancısı tuttu. Sarı kırmızılılar bir yandan 3 puana sevindi ancak diğer yandan oyuncusu ile ilgili durumu görmezden gelemedi. İşte detaylar...