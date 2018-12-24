Galatasaray, PFDK'dan alınan cezalar neticesinde takım kadrosunda revizelere gitmek zorunda kalmış ve maç eksiği olan oyuncularla da istediği puanları elde edememişti. Sivasspor galibiyeti ile nefes alan sarı kırmızılı ekipte 3 puan sevindirirken Muslera konusu da düşündürmeye başladı.
24 Aralık 2018 Pazartesi, 11:31:25
Güncelleme: 11:50:48
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Aldığı cezalardan ve peş peşe puan kayıplarının ardından Sivasspor galibiyeti ile nefes alan Galatasaray'ı Muslera sancısı tuttu. Sarı kırmızılılar bir yandan 3 puana sevindi ancak diğer yandan oyuncusu ile ilgili durumu görmezden gelemedi. İşte detaylar...
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