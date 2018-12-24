Muslera depremi! Maç sonrası şok rapor... - Galeri - Fotomaç
24 Aralık 2018, Pazartesi
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Muslera depremi! Maç sonrası şok rapor...

Galatasaray, PFDK'dan alınan cezalar neticesinde takım kadrosunda revizelere gitmek zorunda kalmış ve maç eksiği olan oyuncularla da istediği puanları elde edememişti. Sivasspor galibiyeti ile nefes alan sarı kırmızılı ekipte 3 puan sevindirirken Muslera konusu da düşündürmeye başladı.
24 Aralık 2018 Pazartesi, 11:31:25 Güncelleme: 11:50:48
Muslera depremi! Maç sonrası şok rapor...

Aldığı cezalardan ve peş peşe puan kayıplarının ardından Sivasspor galibiyeti ile nefes alan Galatasaray'ı Muslera sancısı tuttu. Sarı kırmızılılar bir yandan 3 puana sevindi ancak diğer yandan oyuncusu ile ilgili durumu görmezden gelemedi. İşte detaylar...

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Muslera depremi! Maç sonrası şok rapor...

Yediği gollerle Sivasspor maçında da yine eleştiri alan yıldız eldiven, son 2 haftada Başakşehir ve Sivasspor karşısında kalesine gelen ilk isabetli şutta kalesini kapatamadı. Ancak asıl tehlike ise bambaşka...

Muslera depremi! Maç sonrası şok rapor...

Muslera'nın Sivas maçında kalesine gelen iki şut da golle sonuçlanırken, Galatasaray'ın son 6 maçta kalesine gelen ilk topların hepsi gol oldu. Öte yandan Uruguaylı'nın dikkat çeken düşüşü yıllara göre kıyaslandığında korkutan cinsten...

Muslera depremi! Maç sonrası şok rapor...

32 yaşındaki file bekçisi, sarı kırmızılı ekibe geldiği 2014-15'ten beri en düşük kurtarış yüzdesiyle oynadığı sezonu yaşıyor...

Muslera depremi! Maç sonrası şok rapor...

İŞTE O RAPOR:

2014-2015 - %76
2015-2016 - %72
2016-2017 - %70
2017-2018 - %69
2018-2019 - %66

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