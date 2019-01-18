Mourinho'dan flaş Galatasaray açıklaması!

Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho, Bein Sports'a açıklamalarda bulundu. Mourinho, Drogba ve Sneijder ile ilgili görüşlerini söylerken, Galatasaray ile ilgili de övgü dolu sözler söyledi...

18 Ocak 2019 Cuma, 15:46:25 Güncelleme: 15:50:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





