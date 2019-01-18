Mourinhodan flaş Galatasaray açıklaması! - Fotomaç
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Mourinho'dan flaş Galatasaray açıklaması!
Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho, Bein Sports'a açıklamalarda bulundu. Mourinho, Drogba ve Sneijder ile ilgili görüşlerini söylerken, Galatasaray ile ilgili de övgü dolu sözler söyledi...
18 Ocak 2019 Cuma, 15:46:25
Güncelleme: 15:50:28
Manchester United'ın görevine son verdiği Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Galatasaray, Didier Drogba ve Wesley Sneijder hakkında çok konuşulacak itiraflarda bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Jose Mourinho, beIN Sports'la gerçekleştirdiği röportajda çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
55 yaşındaki Mou, konuşmasında eski öğrencisi Didier Drogba ve Galatasaray'a da değinirken çok çarpıcı itiraflarda bulundu.
İşte Mourinho'nun o çok tartışılacak sözleri;
Drogba, çok sadık bir genç. Benim onu Olimpik Marsilya'dan alarak Premier Lig'e getirdiğimi hiçbir zaman unutmadı.
Gençliğinde üst seviyede değildi. Guingamp, Olimpik Marsilya gibi kulüplerde oynamış ve başka takımlara kiralanmıştı.