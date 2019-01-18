Mourinhodan flaş Galatasaray açıklaması! - Fotomaç
18 Ocak 2019, Cuma
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Mourinho'dan flaş Galatasaray açıklaması!

Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho, Bein Sports'a açıklamalarda bulundu. Mourinho, Drogba ve Sneijder ile ilgili görüşlerini söylerken, Galatasaray ile ilgili de övgü dolu sözler söyledi...
18 Ocak 2019 Cuma, 15:46:25 Güncelleme: 15:50:28
Mourinhodan flaş Galatasaray açıklaması!

Manchester United'ın görevine son verdiği Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Galatasaray, Didier Drogba ve Wesley Sneijder hakkında çok konuşulacak itiraflarda bulundu.

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Mourinhodan flaş Galatasaray açıklaması!

Jose Mourinho, beIN Sports'la gerçekleştirdiği röportajda çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Mourinhodan flaş Galatasaray açıklaması!

55 yaşındaki Mou, konuşmasında eski öğrencisi Didier Drogba ve Galatasaray'a da değinirken çok çarpıcı itiraflarda bulundu.

İşte Mourinho'nun o çok tartışılacak sözleri;

Mourinhodan flaş Galatasaray açıklaması!

Drogba, çok sadık bir genç. Benim onu Olimpik Marsilya'dan alarak Premier Lig'e getirdiğimi hiçbir zaman unutmadı.

Mourinhodan flaş Galatasaray açıklaması!

Gençliğinde üst seviyede değildi. Guingamp, Olimpik Marsilya gibi kulüplerde oynamış ve başka takımlara kiralanmıştı.

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