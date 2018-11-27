MHK Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya kararını verdi - Galeri - Fotomaç
27 Kasım 2018, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

MHK Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya kararını verdi

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Galatasaray - Atiker Konyaspor maçındaki penaltı kararı sonrası tartışma yaratan ve tepkilerin hedefi olan maçın hakemleri Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya kararını verdi.
27 Kasım 2018 Salı, 13:27:09 Güncelleme: 13:27:53
MHK Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya kararını verdi

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Galatasaray ile Atiker Konyaspor arasında oynanan ve 1-1'lik beraberlikle tamamlanan mücadelede Konyaspor'un lehine verilen penaltı kararı büyük tepki toplamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
MHK Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya kararını verdi

Konyaspor'a 1 puanı getiren 87'nci dakikadaki penaltı pozisyonunu inceleyip, orta hakem Hüseyin Göçek ile VAR hakemi (Video Yardımcı Hakem) Halis Özkahya arasındaki konuşmaları dinleyen Merkez Hakem Kurulu bugün yapılan toplantı sonrası kararını açıkladı.

MHK Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya kararını verdi

MHK, VAR sistemi performansları yeterli bulunmadığından dolayı Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'ya ikinci bir değerlendirmeye kadar müsabaka hakemliği ile VAR görevleri verilmemesini kararlaştırdı.

MHK Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya kararını verdi

MHK'nin konuyla ilgili alınan karar hakkındaki açıklaması şu şekilde:

"Süper Ligimizin 13 haftasına ait müsabakalar, özellikle Galatasaray - Konyaspor karşılaşmasının hakemleri ile Video Yardımcı Hakemliği ( VAR ) görevini yürüten hakemlerimizin performansları, Merkez Hakem Kurulumuz tarafından tüm detayları ile değerlendirilmiştir.

MHK Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya kararını verdi

Kurulumuz, uygulamaya başladığı tarihten itibaren UEFA'nın takdirini kazanan, Türkiye Futbol Federasyonumuzun büyük katkılarıyla hakemliğin ve futbolun gelişimine yarar sağlayacağına inandığımız VAR sisteminin, sağlıklı gelişmesini engelleyici olumsuzluklara karşı her türlü tedbiri almakta kararlıdır.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN