Mete İkizden UEFA açıklaması!

Galatasaray'ın eski Sportif AŞ yönetim kurulu üyesi Mete İkiz, UEFA'nın Galatasaray'ın dosyasını inceleme kararını, değerlendirdi!
5 Ekim 2018 Cuma, 22:40:46
Güncelleme: 22:46:55
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Mete İkiz'den UEFA açıklaması!
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UEFA ile yapılan görüşmelerin içerisinde yer alan Galatasaray'ın eski Sportif AŞ yönetim kurulu üyesi Mete İkiz, UEFA'nın sarı kırmızılı ekiple yaptığı FFP anlaşmasını tekrar inceleme kararını değerlendirdi.
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Mete İkiz'den UEFA açıklaması!
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Mete İkiz'in Radyospor'a yaptığı açıklamalanın satır başları ise şu şekilde;
Mete İkiz'den UEFA açıklaması!
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"BÖYLE BİR HAMLE BANA NORMAL GELMİYOR"
UEFA'nın yeniden inceleme yapması normal mi? Buna bakalım! UEFA'nın ''Savcılar Kurulu'' ile yapılmış bir sulh anlaşması yapılmış ve 2 taraf kendini bağlamış durumda.
Mete İkiz'den UEFA açıklaması!
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Galatasaray yönetimi, UEFA'ya belli sözler verdi, 1-2 sezon sonra sözlerini tutmasa bunu anlarım ama daha sözleşme çok yeni ve bu şekilde bir hamle yapılmış olması bana normal gelmiyor.
Mete İkiz'den UEFA açıklaması!
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Hakimler Kurulu, bu konuda UEFA'nın en üst organı ve Savcılar Kurulu ile yapılan anlaşmayı incelemeye alacağını ifade etti sonra sonuç olarak iptal ettiler. Ama şimdi tekrardan inceleyeceklerini söylüyorlar.