Mete İkizden UEFA açıklaması! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ekim 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Mete İkiz'den UEFA açıklaması!

    Galatasaray'ın eski Sportif AŞ yönetim kurulu üyesi Mete İkiz, UEFA'nın Galatasaray'ın dosyasını inceleme kararını, değerlendirdi!
    5 Ekim 2018 Cuma, 22:40:46 Güncelleme: 22:46:55
    Mete İkiz'den UEFA açıklaması!
    • 1
    • 15
    Mete İkizden UEFA açıklaması!

    UEFA ile yapılan görüşmelerin içerisinde yer alan Galatasaray'ın eski Sportif AŞ yönetim kurulu üyesi Mete İkiz, UEFA'nın sarı kırmızılı ekiple yaptığı FFP anlaşmasını tekrar inceleme kararını değerlendirdi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Mete İkiz'den UEFA açıklaması!
    • 2
    • 15
    Mete İkizden UEFA açıklaması!

    Mete İkiz'in Radyospor'a yaptığı açıklamalanın satır başları ise şu şekilde;

    Mete İkiz'den UEFA açıklaması!
    • 3
    • 15
    Mete İkizden UEFA açıklaması!

    "BÖYLE BİR HAMLE BANA NORMAL GELMİYOR"

    UEFA'nın yeniden inceleme yapması normal mi? Buna bakalım! UEFA'nın ''Savcılar Kurulu'' ile yapılmış bir sulh anlaşması yapılmış ve 2 taraf kendini bağlamış durumda.

    Mete İkiz'den UEFA açıklaması!
    • 4
    • 15
    Mete İkizden UEFA açıklaması!

    Galatasaray yönetimi, UEFA'ya belli sözler verdi, 1-2 sezon sonra sözlerini tutmasa bunu anlarım ama daha sözleşme çok yeni ve bu şekilde bir hamle yapılmış olması bana normal gelmiyor.

    Mete İkiz'den UEFA açıklaması!
    • 5
    • 15
    Mete İkizden UEFA açıklaması!

    Hakimler Kurulu, bu konuda UEFA'nın en üst organı ve Savcılar Kurulu ile yapılan anlaşmayı incelemeye alacağını ifade etti sonra sonuç olarak iptal ettiler. Ama şimdi tekrardan inceleyeceklerini söylüyorlar.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN