Mbaye Diagne'ye Belçika'da polis şoku! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Aralık 2019, Pazartesi
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Mbaye Diagne'ye Belçika'da polis şoku!

Sezon başında Galatasaray'dan Club Brugge'a kiralanan ve disiplinsiz hareketleriyle önce kadro dışı bırakılan ardından B Takımı'na gönderilen Mbaye Diagne'nin son olarak Belçika polisiyle de başı derdi girdi.
2 Aralık 2019 Pazartesi 20:44 Güncelleme: 02.12.2019 20:44
Mbaye Diagne'ye Belçika'da polis şoku!

Disiplinsiz hareketleri sebebiyle Galatasaray'da tutunamayan ve 13.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla Club Brugge'a kiralanan Mbaye Diagne'nin başı beladan kurtulmuyor.

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Mbaye Diagne'ye Belçika'da polis şoku!

Brugge ile iyi bir başlangıç yapan Diagne ligde hiçbir maça ilk 11 başlamamasına rağmen 50 dakikada 3 gol kaydetmişti.

Mbaye Diagne'ye Belçika'da polis şoku!

Kendisine gösterilen bazı tepkilere karşılık gol attıktan sonra bir taraftarın elindeki alkolü içen Senegalli futbolcunun düşüşü sürekli devam etti.

Mbaye Diagne'ye Belçika'da polis şoku!

Paris-Saint Germain karşılaşmasında 1-0 gerideyken arkadaşının elinden topu alarak penaltıyı kullanmak isteyen golcü oyuncu, atışı kaçırdıktan sonra büyük tepkilere maruz kalmıştı.

Mbaye Diagne'ye Belçika'da polis şoku!

MAÇTAN SONRA TAKIM ARKADAŞIYLA KAVGA ETTİ

Maçın ardından soyunma odasında takım arkadaşlarının Diagne'ye sert tepki gösterdiği ve bazı oyuncular ile Diagne arasında yumruk yumruğa kavga çıktığı dile getirilmişti.

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