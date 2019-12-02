Mbaye Diagne'ye Belçika'da polis şoku!

Sezon başında Galatasaray'dan Club Brugge'a kiralanan ve disiplinsiz hareketleriyle önce kadro dışı bırakılan ardından B Takımı'na gönderilen Mbaye Diagne'nin son olarak Belçika polisiyle de başı derdi girdi.
2 Aralık 2019 Pazartesi 20:44
Güncelleme: 02.12.2019 20:44
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Disiplinsiz hareketleri sebebiyle Galatasaray'da tutunamayan ve 13.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla Club Brugge'a kiralanan Mbaye Diagne'nin başı beladan kurtulmuyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Brugge ile iyi bir başlangıç yapan Diagne ligde hiçbir maça ilk 11 başlamamasına rağmen 50 dakikada 3 gol kaydetmişti.
Kendisine gösterilen bazı tepkilere karşılık gol attıktan sonra bir taraftarın elindeki alkolü içen Senegalli futbolcunun düşüşü sürekli devam etti.
Paris-Saint Germain karşılaşmasında 1-0 gerideyken arkadaşının elinden topu alarak penaltıyı kullanmak isteyen golcü oyuncu, atışı kaçırdıktan sonra büyük tepkilere maruz kalmıştı.
MAÇTAN SONRA TAKIM ARKADAŞIYLA KAVGA ETTİ
Maçın ardından soyunma odasında takım arkadaşlarının Diagne'ye sert tepki gösterdiği ve bazı oyuncular ile Diagne arasında yumruk yumruğa kavga çıktığı dile getirilmişti.