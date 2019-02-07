Mbaye Diagne, Neymar ve Mbappeyi de solladı - Fotomaç
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Mbaye Diagne, Neymar ve Mbappe'yi de solladı
Devre arasında Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonrası kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, Neymar ve Mbappe gibi isimleri sollamayı başardı.
7 Şubat 2019 Perşembe, 19:46:03
Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne, Avrupa'nın yıldız isimlerini geride bırakmayı bir kez daha başardı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Cezasının bitmesiyle Trabzonspor'a karşı ilk kez Galatasaray forması giymesi beklenen Diagne, gole çevirme oranı açısından Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.
Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 20 gole imza atan Mbaye Diagne, en az 20 isabetli şut çeken oyuncular arasında 'gole çevirme oranı' en yüksek isim olmayı başardı.
MBAYE DIAGNE NEYMAR VE MBAPPE'NİN ÖNÜNDE
Çektiği şutlarında %36,4'lük kısmını gol yapan Diagne'yi 13 golü bulunan ve %36,1 isabet oranına sahip Neymar takip etti.
En az 20 isabetli şut çeken oyuncular arasında gole çevirme oranı en yüksek isimler (5 büyük lig + STSL)
Mbaye Diagne - %36.4 (20 gol)