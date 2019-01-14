Mario Balotelli ikna oldu! - Galeri - Fotomaç
14 Ocak 2019, Pazartesi
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Mario Balotelli ikna oldu!

Galatasaray'da Mario Balotelli heyecanı yaşanıyor. Sarı kırmızılı yönetim taraftarın gönlünü yıldız golcüyle alacak.

14 Ocak 2019 Pazartesi, 09:36:40 Güncelleme: 09:37:26
Mario Balotelli ikna oldu!

Gomis'in ayrılışı sonrası gol yollarında büyük problemler yaşayan, Eren Derdiyok ile de hüsran yaşayan Galatasaray'da beklenen forvet transferi bitiyor.

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Mario Balotelli ikna oldu!

Alan Carvalho transferinin çıkmaza girmesi üzerine Balotelli'yi yeniden gündeme alan ve İtalyan golcüyü iki gün önce İstanbul'a çağırıp görüşen Galatasaray bu transfer harekatında önemli mesafe katetti.

Mario Balotelli ikna oldu!

Maslak'ta bir rezidansta gerçekleşen görüşmede Balotelli'nin Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı belirlendi.

Mario Balotelli ikna oldu!

Zirve sonrası İstanbul'dan ayrılan 28 yaşındaki futbolcu, ayrılık şartlarını konuşmak için kulübü Nice ile masaya oturacak.

Mario Balotelli ikna oldu!

Balotelli'yi özellikle başkan Mustafa Cengiz'in çok istediği öğrenildi.

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