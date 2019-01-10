Mariano:Galatasarayda kalmak istiyorum

Mariano:''Galatasaray'da kalmak istiyorum''
Mariano, Galatasaray'ın ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde yaptığı açıklamada, "Flamengo'nun bana ilgisi olduğunu duydum ama Galatasaray ile 1,5 yıl daha kontratım var ve ben burada kalmak istiyorum. Galatasaray'da mutluyum ve buradaki kontratımı tamamlamak istiyorum." dedi.
Ailesi ile İstanbul'da çok mutlu olduğunun ve Galatasaray'da uzun yıllar kalmak istediğinin altını çizen Mariano, "Kulüp sözleşmemi uzatmak isterse ben de uzatmak isterim. Tabii bu sadece benim elimde değil. Kulübün düşüncesi çok önemli. Futboldan sonra ne yapacağımı ise düşünmedim çünkü önümde çok zamanım olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Brezilyalı futbolcu, Galatasaray'ın ilk yarıda beklenenden fazla puan kaybetmesinin sebeplerini, "İlk yarıda bana göre en önemli iki olumsuz nokta, sakatlıklar ve cezalılar diyebiliriz. Yoğun bir maç temposu içerisinde talihsiz sakatlıklar yaşadık. Diğer taraftan Fenerbahçe maçından sonra alınan cezalar var. Bunlar da ister istemez takımı olumsuz etkiledi." sözleriyle açıkladı.