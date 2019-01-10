Mariano:Galatasarayda kalmak istiyorum

Ailesi ile İstanbul'da çok mutlu olduğunun ve Galatasaray'da uzun yıllar kalmak istediğinin altını çizen Mariano, "Kulüp sözleşmemi uzatmak isterse ben de uzatmak isterim. Tabii bu sadece benim elimde değil. Kulübün düşüncesi çok önemli. Futboldan sonra ne yapacağımı ise düşünmedim çünkü önümde çok zamanım olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.