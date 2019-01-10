Mariano:Galatasarayda kalmak istiyorum - Galeri - Fotomaç
10 Ocak 2019, Perşembe
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Mariano:''Galatasaray'da kalmak istiyorum''

Mariano: "Flamengo'nun bana ilgisi olduğunu duydum ama Galatasaray ile 1,5 yıl daha kontratım var"
10 Ocak 2019 Perşembe, 14:02:01 Güncelleme: 14:08:41
Mariano:Galatasarayda kalmak istiyorum

Mariano, Galatasaray'ın ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde yaptığı açıklamada, "Flamengo'nun bana ilgisi olduğunu duydum ama Galatasaray ile 1,5 yıl daha kontratım var ve ben burada kalmak istiyorum. Galatasaray'da mutluyum ve buradaki kontratımı tamamlamak istiyorum." dedi.

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Mariano:Galatasarayda kalmak istiyorum

Ailesi ile İstanbul'da çok mutlu olduğunun ve Galatasaray'da uzun yıllar kalmak istediğinin altını çizen Mariano, "Kulüp sözleşmemi uzatmak isterse ben de uzatmak isterim. Tabii bu sadece benim elimde değil. Kulübün düşüncesi çok önemli. Futboldan sonra ne yapacağımı ise düşünmedim çünkü önümde çok zamanım olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Mariano:Galatasarayda kalmak istiyorum

Brezilyalı futbolcu, Galatasaray'ın ilk yarıda beklenenden fazla puan kaybetmesinin sebeplerini, "İlk yarıda bana göre en önemli iki olumsuz nokta, sakatlıklar ve cezalılar diyebiliriz. Yoğun bir maç temposu içerisinde talihsiz sakatlıklar yaşadık. Diğer taraftan Fenerbahçe maçından sonra alınan cezalar var. Bunlar da ister istemez takımı olumsuz etkiledi." sözleriyle açıkladı.

Mariano:Galatasarayda kalmak istiyorum

Deneyimli oyuncu, lider Medipol Başakşehir ile aralarındaki 6 puan farkın çok önemli olmadığını aktararak, "Şu anki kapanabilecek bir puan farkı. Geçmişte daha büyük puan farkları kapandı. Liderle aramızda 6 puan fark var.

Mariano:Galatasarayda kalmak istiyorum

Başakşehir'le de ikinci yarıda kendi sahamızda oynayacağız. O yüzden kapanmayacak bir fark yok. Biz kendimize güveniyoruz." şeklinde konuştu.

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