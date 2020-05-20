Marcao giderse o gelecek! Cimbom'a Şilili stoper - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Marcao giderse o gelecek! Cimbom'a Şilili stoper

Marcao giderse o gelecek! Cimbom'a Şilili stoper

Son dakika Galatasaray haberleri... Transferde ince eleyip sık dokuyan Galatasaray, 13 milyon Euro ve üzerinde bir teklif gelmesi halinde Marcao'yu satmayı hedefliyor. Brezilyalı yıldızın satışı halinde sarı-kırmızılılar, Meksika Ligi'nde forma giyen Şilili solak stoperi kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. İşte detaylar...
20 Mayıs 2020 Çarşamba 06:46
Marcao giderse o gelecek! Cimbom'a Şilili stoper

Süper Lig'de bu sezon üst üste 3. şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması yapılıyor.

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Marcao giderse o gelecek! Cimbom'a Şilili stoper

UEFA ile yaptığı Finansal Fair-Play anlaşması gereği transferde dikkatli adımlar atmak zorunda olan sarı-kırmızılılar, cazip teklifler gelmesi halinde bazı yıldızlarını satmayı planlıyor.

Marcao giderse o gelecek! Cimbom'a Şilili stoper

Cimbom'da Belhanda'nın ardından satılması düşünülen ilk isim ise Marcao.

Marcao giderse o gelecek! Cimbom'a Şilili stoper

Sarı-kırmızılılar, özellikle İtalyan kulüplerinin radarında olan Marcao'yu 13 milyon Euro ve üzerinde bir rakam teklif edilmesi halinde satmayı düşünüyor.

Marcao giderse o gelecek! Cimbom'a Şilili stoper

Takvim'de yer alan habere göre, Brezilyalı'nın yerine düşünülen isim ise bir başka sol ayaklı stoper Sebastian Vegas.

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