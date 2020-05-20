Marcao giderse o gelecek! Cimbom'a Şilili stoper
Son dakika Galatasaray haberleri... Transferde ince eleyip sık dokuyan Galatasaray, 13 milyon Euro ve üzerinde bir teklif gelmesi halinde Marcao'yu satmayı hedefliyor. Brezilyalı yıldızın satışı halinde sarı-kırmızılılar, Meksika Ligi'nde forma giyen Şilili solak stoperi kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. İşte detaylar...
20 Mayıs 2020 Çarşamba 06:46
Süper Lig'de bu sezon üst üste 3. şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması yapılıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
UEFA ile yaptığı Finansal Fair-Play anlaşması gereği transferde dikkatli adımlar atmak zorunda olan sarı-kırmızılılar, cazip teklifler gelmesi halinde bazı yıldızlarını satmayı planlıyor.
Cimbom'da Belhanda'nın ardından satılması düşünülen ilk isim ise Marcao.
Sarı-kırmızılılar, özellikle İtalyan kulüplerinin radarında olan Marcao'yu 13 milyon Euro ve üzerinde bir rakam teklif edilmesi halinde satmayı düşünüyor.
Takvim'de yer alan habere göre, Brezilyalı'nın yerine düşünülen isim ise bir başka sol ayaklı stoper Sebastian Vegas.