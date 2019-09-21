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Maçtaki görüntüsü yürek burkmuştu... Linnes'ten son dakika kararı! Galatasaray haberleri
Galatasaray'ın ismini TFF'ye bildirmediği Linnes, sarı-kırmızılıların Kasımpaşa ile evinde oynadığı maçta tribündeki yerini alarak takımına destek vermişti. O esnada üzgün görülmesi taraftarın oldukça dikkatini çekmiş, sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Bu gelişmelerin akabinde Norveçli oyuncunun durumunun ne olacağı netleşti. İşte son dakika Galatasaray haberleri...
21 Eylül 2019 Cumartesi 13:50
Güncelleme: 21.09.2019 13:51
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Sarı-kırmızılılar, TFF'ye bildirilen 28 kişilik listede 6 isme yer vermemişti.
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Bu isimler Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Martin Linnes ve Emre Akbaba oldu.
Linnes, Sarı kırmızılı takımda yabancı sayısının 15'i bulmasınıyla Avrupa kadrosuna yazılmasında engel bulunmamasına rağmen listede yer almadı.
Özellikle de kadro dışı bırakılanlar arasında Martin Linnes için verilen karar olay olmuştu.
Bu durum taraftarların tepkisine neden olmuş ve özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.