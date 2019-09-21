Maçtaki görüntüsü yürek burkmuştu... Linnes'ten son dakika kararı! Galatasaray haberleri

Galatasaray'ın ismini TFF'ye bildirmediği Linnes, sarı-kırmızılıların Kasımpaşa ile evinde oynadığı maçta tribündeki yerini alarak takımına destek vermişti. O esnada üzgün görülmesi taraftarın oldukça dikkatini çekmiş, sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Bu gelişmelerin akabinde Norveçli oyuncunun durumunun ne olacağı netleşti. İşte son dakika Galatasaray haberleri...