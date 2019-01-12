Luyindamadan Galatasaraya yeşil ışık! - Galeri - Fotomaç
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Luyindama'dan Galatasaray'a yeşil ışık!
Galatasaray, Marcao'nun ardından savunmaya bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor...
12 Ocak 2019 Cumartesi, 09:14:13
Güncelleme: 09:34:31
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Marcao ve Emre Taşdemir'in ardından savunma hattına bir takviye daha yapmaya yakın...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Portekiz'in Chaves kulübünden Marcao'yu renklerine bağlayan sarı kırmızılı ekip bu kez gözünü Belçika'da forma giyen Christian Luyindama'ya çevirdi.
Galatasaray'ın eski yıldızı Elmander'in yönetime önerdiği Luyindama için şu ana kadar resmi bir girişimde bulunmadı.
LUYINDAMA GELMEYE HAZIR
25 yaşındaki stoper sosyal medya hesabından Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunun sinyalini verdi.
Sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibe alan Kongolu savunmacı sarı kırmızı taraftarların transferi konusunda sorduğu sorulara net bir şekilde cevap verdi.