Luyindamadan Galatasaraya yeşil ışık! - Galeri - Fotomaç
12 Ocak 2019, Cumartesi
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Luyindama'dan Galatasaray'a yeşil ışık!

Galatasaray, Marcao'nun ardından savunmaya bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor...
12 Ocak 2019 Cumartesi, 09:14:13 Güncelleme: 09:34:31
Luyindamadan Galatasaraya yeşil ışık!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Marcao ve Emre Taşdemir'in ardından savunma hattına bir takviye daha yapmaya yakın...

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Luyindamadan Galatasaraya yeşil ışık!

Portekiz'in Chaves kulübünden Marcao'yu renklerine bağlayan sarı kırmızılı ekip bu kez gözünü Belçika'da forma giyen Christian Luyindama'ya çevirdi.

Luyindamadan Galatasaraya yeşil ışık!

Galatasaray'ın eski yıldızı Elmander'in yönetime önerdiği Luyindama için şu ana kadar resmi bir girişimde bulunmadı.

Luyindamadan Galatasaraya yeşil ışık!

LUYINDAMA GELMEYE HAZIR

25 yaşındaki stoper sosyal medya hesabından Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunun sinyalini verdi.

Luyindamadan Galatasaraya yeşil ışık!

Sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibe alan Kongolu savunmacı sarı kırmızı taraftarların transferi konusunda sorduğu sorulara net bir şekilde cevap verdi.

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