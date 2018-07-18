Levent Tüzemen: Galatasarayda Feghouli ve Belhandayı bir de bu sezon izleyin

Levent Tüzemen: "Galatasaray'da Feghouli ve Belhanda'yı bir de bu sezon izleyin"
UEFA ile yapılan anlaşma G.Saray'ın transferde hareket alanını kısıtlıyor. Fatih hoca ise Şampiyonlar Ligi için çok iddialı. Bu kadro Avrupa'ya yeter mi?
Galatasaray'ın yetersiz kadrosu olduğunu düşünmüyorum. Takviyeler hem kadroya hem de kulübeye güç verir. Büyük düşünmek, pahalı düşünmek değildir. Fatih Terim elindeki kadronun en üst düzeye çıkması için çok ciddi bir çaba sarfeder ve başarılı olur. Bugüne kadar yapılan transferleri doğru buluyorum. Geçen sezon başı çalışmalarını kaçıran Feghouli'nin Fatih Terim ile birlikte tıpkı Donk ve Rodrigues gibi bu sezon mükemmele yakın bir oyun oynayacağına inanıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın neler yapabileceğini söylememiz için öncelikle kuradaki takımları ve fikstürü görmemiz gerekir.
"İYİ SERVİS İSTİYOR"
Onyekuru transferi Terim'in zaman zaman denediği forvetsiz sistem için mi, yoksa mutlaka Gomis kalitesinde bir golcü daha gerekli mi?
Fatih Terim, Milli Takım'da görev yaparken taktik olarak 4-6-0'ı uygulamıştı. Galatasaray'ın hücum hattında yer alan Rodrigues, Onyekuru, Feghouli, Muğdat ve Sinan Gümüş bu sisteme çabuklukları ve süratleriyle ayak uydurabilecek oyuncular. Gomis çift santrfor oynamaktan hoşlanmıyor. Eren ile birlikte görev yaptıkları dönemde çok etkili olamamıştı. Gomis önde tek oynayıp kenar oyuncuların top getirmelerini istiyor. Kısacası iyi servis yapılırsa Gomis tek vuruşu başarıyla sergiler. Eren giderse bir santrafor alınmalı.
Gomis'e Arap kulüpleri talip oldu. Elden çıkarılmalı mı?
Galatasaray, UEFA kıskacında yer alıyor. Eğer 33 yaşındaki Gomis'e ciddi rakamlar veren olursa yönetim hatta Terim transferine gözü kapalı izin verir. Ayrıca Gomis bu sezon oynadığı hiçbir büyük maçta gol atamadı. Tek golü Galatasaray'ın Başakşehir'e farklı yenildiği maçta attı. Eğer Gomis satılırsa Devler Ligi'nde başarılı olmak için mutlaka ciddi bir santrafor alınmalı. Sadece 4-6-0'a dayalı sistemle ve golcü olarak Eren ile Galatasaray 3 kulvarı götüremez.
Onyekuru'yu aldı Trezeguet de gündemde. İki benzer oyuncunun alınması doğru olur mu?
Trezeguet'nin şimdilik gündemde olmaması gerekiyor. Onyekuru çabukluğuyla hatta santrfor oynama özelliğiyle Terim'in hücum hattındaki planlarını güçlendirecektir. Eğer Rodrigues sezon içinde medyada yer alan haberlere göre yüksek rakamlarla bir kulübe gidecekse Trezeguet düşünülebilir. Mısırlı oyuncunun en beğendiğim yönü sadece hücumda etkili olması değil, sorumluluk duygusu içerisinde savunmaya sık sık gelip yardım etmesidir.
"MUSLERA MÜKEMMEL"
Muslera'nın yedeği için Erce Kardeşler veya Ertaç Özbir'in adı geçiyor. Muslera'nın yokluğunda boşluğunu doldurabilirler mi?
Muslera mükemmel bir profesyonel ve örnek bir aile yaşamı var. Uruguaylı eldiven, Taffarel ile çalıştığı dönemlerde performansını en üst düzeye çıkardı ve Galatasaray ya şampiyon oldu ya da kupalar kazandı. Muslera-Taffarel işbirliğinin yerli kaleciler için bir şans olduğuna inanıyorum. İsmail Çipe'nin de Muslera-Taffarel verimliliğinden nasipleneceğini düşünüyorum. Terim de İsmail'e çok güveniyor. Galatasaray yönetimi, Altınordu kulübünden Erce'yi Devler Ligi'ni öne sürüp kiralamalı. Çünkü 2 milyon euro'luk bonservis bedelini Galatasaray içinde bulunduğu koşullar gereğince veremez.
Dünya Kupası'nda oynayan Belhanda'nın izinden erken dönmesi nasıl bir mesaj?
Belhanda, Igor Tudor ile ciddi sorunlar yaşamıştı. Hatta Fransa'da verdiği bir röportajda Hırvat hocayı ağır eleştirmişti. Terim geldikten sonra Belhanda'da sorumluluk olarak ciddi bir yükseliş oldu ve Faslı oyuncu şampiyonluk yarışında Galatasaray'a katkı sağladı. Terim yıldız oyuncuları asla kaybetmek istemez. Onlara sonuna kadar destek verir ve sabır gösterir. Terim döneminde kulübede oturmak veya oturmamak oyuncunun elindedir. Belhanda'nın Şampiyonlar Ligi'ni özlediğini ve başarılı olmak istediğini düşünüyorum. Feghouli'den bu sezon için beklediğim olumlu değişimleri Belhanda'da da görebiliriz. Bu iki oyuncunun yetenek olarak verecekleri çok şey var. Terim de iki oyuncudaki cevherleri sahaya yansıtmaları için destek olacaktır.
"CAROLE DENENMELİ"
G.Saray'ın şu anda sözleşmeli 13 yabancısı var. Olası Ndiaye ve Denayer transferlerinde kim gider?
Galatasaray son yabancılarını Ağustos ayının bitimine doğru belirler. Ndiaye, Terim'in de tanıdığı ve orta sahanın ihtiyacı olan bir oyuncu. Gelirse yabancı sıkıntısı yaşanmaz. Eğer Denayer gelecekse gidecek isim büyük ihtimalle Carole olur. Ancak buradan Terim'e bir önerim var. Sol stoper olarak Carole'ü hazırlık maçlarında denemeli. Çünkü Fransız oyuncu bek oynarken savunma ile hücum hattına gidip gelme konusunda ciddi sorun yaşıyor. Galatasaray'da iki kez sol stoper oynamıştı ve kademeye çabuk girerek gollük atakları engellemişti. Kısa mesafede çok çabuk.