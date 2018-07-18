Levent Tüzemen: Galatasarayda Feghouli ve Belhandayı bir de bu sezon izleyin

UEFA ile yapılan anlaşma G.Saray'ın transferde hareket alanını kısıtlıyor. Fatih hoca ise Şampiyonlar Ligi için çok iddialı. Bu kadro Avrupa'ya yeter mi?

Galatasaray'ın yetersiz kadrosu olduğunu düşünmüyorum. Takviyeler hem kadroya hem de kulübeye güç verir. Büyük düşünmek, pahalı düşünmek değildir. Fatih Terim elindeki kadronun en üst düzeye çıkması için çok ciddi bir çaba sarfeder ve başarılı olur. Bugüne kadar yapılan transferleri doğru buluyorum. Geçen sezon başı çalışmalarını kaçıran Feghouli'nin Fatih Terim ile birlikte tıpkı Donk ve Rodrigues gibi bu sezon mükemmele yakın bir oyun oynayacağına inanıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın neler yapabileceğini söylememiz için öncelikle kuradaki takımları ve fikstürü görmemiz gerekir.