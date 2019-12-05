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Levent Tüzemen Galatasaray - Tuzlaspor maçını değerlendirdi
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında sahasında Tuzlaspor'u ağırlayan Galatasaray rakibine 2-0 mağlup olmuştu. Bu karşılaşmayı değerlendiren spor yazarı Levent Tüzemen, sarı-kırmızılı o ismi eleştirdi. İşte o yazı...
5 Aralık 2019 Perşembe 08:13
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LEVENT TÜZEMEN - KALİTE EKSİĞİ
Galatasaray'ın rotasyonlu kadrosu sınıfta kaldı. Yedeklerden oluşan isimler rezalet bir futbol sergiledi. Kulübenin kalitesiz ve yetersiz olduğu bir kez daha belgelendi.
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Ocak ayında ekonomik şartlar ne getirir bilmem ama Galatasaray'ın öncelikle yerli oyuncu yapısını güçlendirmesi gerekir. Tamamen yerli oyunculardan kurulu Tuzlaspor, Galatasaraylı oyunculara sahada resmen bir futbol dersi verdi.
Tuzlaspor mükemmel bir savunma yaptı. Galatasaray'a hücum edecek alan bırakmadı ve rakibin yaşadığı dikkat kaybını attıkları iki güzel golle cezalandırdı.
Galatasaraylı oyuncular topa hakim olmayı maç kazanmak olarak gördüler. Ama rakibi çözecek aklı üretemediler. Jimmy Durmaz ve Yunus, 'biz bu takımda oynarız' felsefesinden uzaktılar.
Emre Mor gibi bir yıldız sadece Galatasaray'a değil, kendi yeteneklerine de ihanet ediyor.