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Levent Tüzemen açıkladı! Hasan Şaş'ın ayrılığının sebebi Fatih Terim mi?
Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen, Murat Özbostan'ın sorularını yanıtladı. Tüzemen, TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren'in yaptığı açıklamalara yanıt olarak, "Bizim bilmediğimiz bir tehdit mi var?" sorusunu yöneltti. Öte yandan Tüzemen, Galatasaray'dan sürpriz bir şekilde ayrıldığını açıklayan Hasan Şaş'ın bu kararına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Peki, Hasan Şaş'ın ayrılığında Fatih Terim'in parmağı var mı? Neden ayrılığı 'veto' etmedi? İşte detaylar...
14 Mayıs 2020 Perşembe 11:24
Güncelleme: 14.05.2020 11:54
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Murat Özbostan sordu, Levent Tüzemen cevapladı
1- TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren, "Erteleme dersek kelimeyi doğru kullanmış olmayız çünkü belirlenmiş bir tarih değil ki erteleyelim. Çünkü 12'si, 12-19-26 gibi her hafta sonunu bununla ilgili bir tarih olarak görmek mümkün. İkincisi de hiç oynanmaması yönünde de bir karar çıkabilir" dedi. Bu sözleri nasıl yorumlarsınız?
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"Mete Düren'in tespitlerini dikkate almak gerekir. TFF Sağlık Kurulu'nun kulüplerin çalışma ortamı için hazırladığı kılavuza kaç kulüp uyabilir?"
"Örneğin alt ligler kılavuzda belirtilen sağlık şartları için yeterli donanıma sahip mi? Alt liglerin oynatılması zor görünüyor. Düren'in vurguladığı "Bir oyuncunun akşam eve gidip, ertesi gün tesislere gelmesiyle negatif çıkan testin bir anlamı kalmıyor" şeklindeki tespite kulak vermek gerekiyor."
"Yani oyuncu sürekli tesislerde kalacak, dışarıyla bağlantısını koparıp izole olacak. Bu şartlar maçlar başlayıncaya kadar sadece futbolcular için değil tüm çalışanlar için geçerli olacak. Uzun kamp hayatına özellikle evli futbolcuların "Evet" demesinin zor olacağını düşünüyorum."
"BİLMEDİĞİMİZ BİR TEHDİT Mİ VAR?"
"Düren'in "Ligler oynanmayabilir" sözü çok kritik bir saptamadır. Bizim bilmediğimiz bir tehdit mi var? Bence Süper Lig'in kalan 8 haftasının kaderi Koronavirüs'ün gidişatına göre Sağlık Bakanlığı'nın belirleyeceği yol haritasında belli olmalıdır. 12 Haziran bir tarih tespitidir. Bu tarih ileriye dönük değişebilir.