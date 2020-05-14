Levent Tüzemen açıkladı! Hasan Şaş'ın ayrılığının sebebi Fatih Terim mi?

Murat Özbostan sordu, Levent Tüzemen cevapladı

1- TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren, "Erteleme dersek kelimeyi doğru kullanmış olmayız çünkü belirlenmiş bir tarih değil ki erteleyelim. Çünkü 12'si, 12-19-26 gibi her hafta sonunu bununla ilgili bir tarih olarak görmek mümkün. İkincisi de hiç oynanmaması yönünde de bir karar çıkabilir" dedi. Bu sözleri nasıl yorumlarsınız?