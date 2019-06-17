Kulüp başkanı açıkladı: Galatasaray'la yarışıyoruz!
Şampiyonlar Ligi arenasında başarılı sonuçlar almak için iddialı bir kadro kurmanın hazırlıklarını yapan Galatasaray, transferde dünyaca ünlü isimlere yöneliyor. Son olarak LDU Quito kulübünün başkanı Esteban Paz yaptığı açıklama ile yıldız futbolcunun transferi için sarı-kırmızılı takımla rakip olduklarını duyurdu.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
17 Haziran 2019 Pazartesi 10:36
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Gelecek sezon Devler Ligi gruplarına katılacak olan Galatasaray, iddialı transferlerle bu arenada başarılı sonuçlar almak istiyor.
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Teknik direktör Fatih Terim ve kurmaylarının titizlikle belirlediği transfer listesine dünyaca ünlü yıldızlar yer almaya devam ediyor.
Son olarak sarı-kırmızılı takımın ilgilendiği iddia edilen bir isimle ilgili taraftarları heyecanlandıran açıklama geldi.
Manchester United ile yollarını ayıran Antonio Valencia hakkında açıklamalarda bulunan LDU Quito Kulübü Başkanı Esteban Paz, oyuncunun transferi konusunda Galatasaray'la rakip olduklarını duyurdu.
Yıldız futbolcuyla ocak ayından beri ilgilendiklerini söyleyen başkan Paz, henüz imza aşamasına gelemediklerini ifade etti.