Şampiyonlar Ligi arenasında başarılı sonuçlar almak için iddialı bir kadro kurmanın hazırlıklarını yapan Galatasaray, transferde dünyaca ünlü isimlere yöneliyor. Son olarak LDU Quito kulübünün başkanı Esteban Paz yaptığı açıklama ile yıldız futbolcunun transferi için sarı-kırmızılı takımla rakip olduklarını duyurdu.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)