Kostas Mitrogloudan Galatasaraya kötü haber! - Galeri - Fotomaç
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Kostas Mitroglou'dan Galatasaray'a kötü haber!
18 Ağustos 2018 Cumartesi, 10:55:36
Güncelleme: 11:36:22
Kostas Mitroglou'dan Galatasaray'a kötü haber!
Galatasaray'da Bafetembi Gomis'in yerine, Beşiktaş'da Negredo yerine yazılan Kostas Mitroglou'dan, Türk kulüplerine kötü haber geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kostas Mitroglou'dan Galatasaray'a kötü haber!
Marsilya'nın geçtiğimiz sezon başında Bafetimbi Gomis yerine transfer ettiği Yunan forvet oyuncusu, antremanlarda gösterdiği performans ile hocası Rudi Garcia'nın gözüne girmeyi başardı.
Kostas Mitroglou'dan Galatasaray'a kötü haber!
Tecrübeli çalıştırıcı, Kostas Mitroglou'nun takımdan ayrılmayacağını açıkladı.
Kostas Mitroglou'dan Galatasaray'a kötü haber!
Le 10 Sport'a konuşan Rudi Garcia; "Mitroglou hazırlık kampında çok iyi bir performans ortaya koydu. Kendisinden memnunum. Başka bir golcü transfer etme niyetinde değiliz." açıklamalarında bulundu.
Kostas Mitroglou'dan Galatasaray'a kötü haber!
Kariyerine Duisburg altyapısında başlayan 30 yaşındaki forvet, asıl çıkışını 184 kez formasını giyip, 82 gol attığı Olympiacos forması ile yaptı.