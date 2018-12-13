Kicker müjdeyi verdi! Rodrıguese 15 milyon Euro... - Galeri - Fotomaç
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Kicker müjdeyi verdi! Rodrıgues'e 15 milyon Euro...
Alman basını, Galatasaray'ın yıldız ismi Garry Rodrigues için transfer iddiasında bulundu.
13 Aralık 2018 Perşembe, 16:14:43
Güncelleme: 17:10:47
Alman basınından Kicker'in haberine göre, Bundesliga takımı Stuttgart, Galatasaraylı Garry Rodrigues'in peşinde.
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Kicker'da yer alan haberin detaylarında Stuttgart'ın Rodrigues'i izlettiği ifade ediliyor.
Alman ekibinin scoutları Rodrigues'i beğenirken, hızlı ve iyi bir tekniğie sahip olduğunu belirttiler.
Galatasaray, 28 yaşındaki futbolcuyu 15 milyon eurodan aşağı bir fiyata satmayı düşünmüyor.
Sezon başında İngiliz kulübü Newcastle United'ın teklifini reddeden sarı-kırmızılılar, Rodrigues'i Stuttgart'a satıp gelecek parayı da transfer bütçesi olarak kullanmayı düşünüyor.
Bu sezon 18 karşılaşmada 4 gol, 2 asistlik performans sergileyen Garry Rodrigues'in Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi var.