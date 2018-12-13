Kicker müjdeyi verdi! Rodrıguese 15 milyon Euro... - Galeri - Fotomaç
13 Aralık 2018, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Kicker müjdeyi verdi! Rodrıgues'e 15 milyon Euro...

Alman basını, Galatasaray'ın yıldız ismi Garry Rodrigues için transfer iddiasında bulundu.

13 Aralık 2018 Perşembe, 16:14:43 Güncelleme: 17:10:47
Kicker müjdeyi verdi! Rodrıguese 15 milyon Euro...

Alman basınından Kicker'in haberine göre, Bundesliga takımı Stuttgart, Galatasaraylı Garry Rodrigues'in peşinde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kicker müjdeyi verdi! Rodrıguese 15 milyon Euro...

Kicker'da yer alan haberin detaylarında Stuttgart'ın Rodrigues'i izlettiği ifade ediliyor.

Kicker müjdeyi verdi! Rodrıguese 15 milyon Euro...

Alman ekibinin scoutları Rodrigues'i beğenirken, hızlı ve iyi bir tekniğie sahip olduğunu belirttiler.

Kicker müjdeyi verdi! Rodrıguese 15 milyon Euro...

Galatasaray, 28 yaşındaki futbolcuyu 15 milyon eurodan aşağı bir fiyata satmayı düşünmüyor.

Kicker müjdeyi verdi! Rodrıguese 15 milyon Euro...

Sezon başında İngiliz kulübü Newcastle United'ın teklifini reddeden sarı-kırmızılılar, Rodrigues'i Stuttgart'a satıp gelecek parayı da transfer bütçesi olarak kullanmayı düşünüyor.

Kicker müjdeyi verdi! Rodrıguese 15 milyon Euro...

Bu sezon 18 karşılaşmada 4 gol, 2 asistlik performans sergileyen Garry Rodrigues'in Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi var.

Kicker müjdeyi verdi! Rodrıguese 15 milyon Euro...
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN