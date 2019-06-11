Kasımpaşa'dan Galatasaray'a ret! - Fotomaç
11 Haziran 2019, Salı
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Kasımpaşa'dan Galatasaray'a ret!

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transferde vitesi yükseltti. Birçok isimle görüşen sarı-kırmızılılar devre arasında Diagne'yi aldığı Kasımpaşa'nın kapısını bu kez de Trezeguet için çaldı. Mısır'lı futbolcu için kulübüne teklif götüren Galatasaray'a, Kasımpaşa cephesinden cevap geldi...
11 Haziran 2019 Salı 21:26
Kasımpaşa'dan Galatasaray'a ret!

Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kasımpaşa'dan Galatasaray'a ret!

Yeni sezon için kolları sıvayan Galatasaray yönetimi eksik gördüğü mevkilere yapılacak takviyeler için girişimlerini sürdürüyor.

Kasımpaşa'dan Galatasaray'a ret!

Daha önce Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro'ya Diagne'yi alan sarı-kırmızılılar şimdi de Trezeguet'in peşinde.

Kasımpaşa'dan Galatasaray'a ret!

Trezeguet için Kasımpaşa'nın kapısını çalan Galatasaray, Mısır'lı oyuncu için teklifini yaptı.

Kasımpaşa'dan Galatasaray'a ret!

Galatasaray'ın Mahmoud Trezeguet için yaptığı son teklif Fransız basınına yansıdı.

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