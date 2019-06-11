Kasımpaşa'dan Galatasaray'a ret!

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transferde vitesi yükseltti. Birçok isimle görüşen sarı-kırmızılılar devre arasında Diagne'yi aldığı Kasımpaşa'nın kapısını bu kez de Trezeguet için çaldı. Mısır'lı futbolcu için kulübüne teklif götüren Galatasaray'a, Kasımpaşa cephesinden cevap geldi...

11 Haziran 2019 Salı 21:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





