Kasımpaşa'dan Galatasaray'a ret!
Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transferde vitesi yükseltti. Birçok isimle görüşen sarı-kırmızılılar devre arasında Diagne'yi aldığı Kasımpaşa'nın kapısını bu kez de Trezeguet için çaldı. Mısır'lı futbolcu için kulübüne teklif götüren Galatasaray'a, Kasımpaşa cephesinden cevap geldi...
11 Haziran 2019 Salı 21:26
Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni sezon için kolları sıvayan Galatasaray yönetimi eksik gördüğü mevkilere yapılacak takviyeler için girişimlerini sürdürüyor.
Daha önce Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro'ya Diagne'yi alan sarı-kırmızılılar şimdi de Trezeguet'in peşinde.
Trezeguet için Kasımpaşa'nın kapısını çalan Galatasaray, Mısır'lı oyuncu için teklifini yaptı.
Galatasaray'ın Mahmoud Trezeguet için yaptığı son teklif Fransız basınına yansıdı.