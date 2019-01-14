İşte Serdar Azizin Fenerbahçeden alacağı ücret! - Galeri - Fotomaç
14 Ocak 2019, Pazartesi
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İşte Serdar Aziz'in Fenerbahçe'den alacağı ücret!

Serdar Aziz ve Fenerbahçe buluşması sonunda gerçekleşiyor. Milli stoperin Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu. İşte Serdar Aziz'in imza atacağı sözleşmenin detayları...
14 Ocak 2019 Pazartesi, 12:19:41 Güncelleme: 12:23:37
İşte Serdar Azizin Fenerbahçeden alacağı ücret!

Galatasaray ile ipleri koparan Serdar Aziz, Fenerbahçe için gün sayıyor.

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İşte Serdar Azizin Fenerbahçeden alacağı ücret!

Teknik direktör Fatih Terim ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası sarı-kırmızılıların satış listesine koyduğu futbolcu, bu gelişmenin ardından sarı-lacivertliler ile anlaşma sağladı.

İşte Serdar Azizin Fenerbahçeden alacağı ücret!

Beşiktaş ve yurtdışından da teklifler alan futbolcu, kariyerine Fenerbahçe ile devam etmek istediğini belirtti.

İşte Serdar Azizin Fenerbahçeden alacağı ücret!

Buna göre Serdar, bonservis sorunu çözüldüğü an 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

İşte Serdar Azizin Fenerbahçeden alacağı ücret!

Futbolcunun alacağı ücret dahi belli oldu. Tecrübeli stoper, Galatasaray'daki ücretinin aynısını alacak.

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