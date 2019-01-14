İşte Serdar Azizin Fenerbahçeden alacağı ücret! - Galeri - Fotomaç
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İşte Serdar Aziz'in Fenerbahçe'den alacağı ücret!
Serdar Aziz ve Fenerbahçe buluşması sonunda gerçekleşiyor. Milli stoperin Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu. İşte Serdar Aziz'in imza atacağı sözleşmenin detayları...
14 Ocak 2019 Pazartesi, 12:19:41
Güncelleme: 12:23:37
Galatasaray ile ipleri koparan Serdar Aziz, Fenerbahçe için gün sayıyor.
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Teknik direktör Fatih Terim ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası sarı-kırmızılıların satış listesine koyduğu futbolcu, bu gelişmenin ardından sarı-lacivertliler ile anlaşma sağladı.
Beşiktaş ve yurtdışından da teklifler alan futbolcu, kariyerine Fenerbahçe ile devam etmek istediğini belirtti.
Buna göre Serdar, bonservis sorunu çözüldüğü an 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Futbolcunun alacağı ücret dahi belli oldu. Tecrübeli stoper, Galatasaray'daki ücretinin aynısını alacak.