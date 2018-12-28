İşte Serdar Azizi yakan rapor!

Galatasaray'ın yollarını ayırma kararı aldığı milli futbolcu Serdar Aziz ile ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı.
28 Aralık 2018 Cuma, 18:02:02
Güncelleme: 18:02:50
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Galatasaray'da Serdar Aziz olayında flaş gelişmeler ortaya çıktı.
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Sivasspor maçında "İyi değilim" deyince kadrodan çıkarılan ancak ardından eşiyle gittiği Maldivler'den tatil fotoğrafı paylaşan, taraftarların protestosu üzerine, "Sakat değilim, gıda zehirlenmesi geçirdim. Sonra tatile gittim" diyen Serdar Aziz, Fatih Terim'in hışmına uğramıştı.
DOKTORLAR 'OYNAYABİLİR' RAPORU VERDİ
Star'ın haberine göre, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda kendisine kulüp bulması istendiği öne sürülen Serdar Aziz için doktorların "Ateşi yoktu, oynayabilir" raporu verdiği kaydedildi.
Buna rağmen, milli stoperin "iyi değilim" diye arkadaşlarını yalnız bırakmasına İmparator'un sinirlendiği öğrenildi.
Bir gün sonra Serdar'ın tatile çıkması Terim'i daha da öfkelendirdi ve bu oyuncuyu kafasından sildi.