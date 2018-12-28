İşte Serdar Azizi yakan rapor! - Galeri - Fotomaç
28 Aralık 2018, Cuma
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İşte Serdar Aziz'i yakan rapor!

Galatasaray'ın yollarını ayırma kararı aldığı milli futbolcu Serdar Aziz ile ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı.
28 Aralık 2018 Cuma, 18:02:02 Güncelleme: 18:02:50
İşte Serdar Azizi yakan rapor!

Galatasaray'da Serdar Aziz olayında flaş gelişmeler ortaya çıktı.

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İşte Serdar Azizi yakan rapor!

Sivasspor maçında "İyi değilim" deyince kadrodan çıkarılan ancak ardından eşiyle gittiği Maldivler'den tatil fotoğrafı paylaşan, taraftarların protestosu üzerine, "Sakat değilim, gıda zehirlenmesi geçirdim. Sonra tatile gittim" diyen Serdar Aziz, Fatih Terim'in hışmına uğramıştı.

İşte Serdar Azizi yakan rapor!

DOKTORLAR 'OYNAYABİLİR' RAPORU VERDİ

Star'ın haberine göre, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda kendisine kulüp bulması istendiği öne sürülen Serdar Aziz için doktorların "Ateşi yoktu, oynayabilir" raporu verdiği kaydedildi.

İşte Serdar Azizi yakan rapor!

Buna rağmen, milli stoperin "iyi değilim" diye arkadaşlarını yalnız bırakmasına İmparator'un sinirlendiği öğrenildi.

İşte Serdar Azizi yakan rapor!

Bir gün sonra Serdar'ın tatile çıkması Terim'i daha da öfkelendirdi ve bu oyuncuyu kafasından sildi.

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