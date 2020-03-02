İşte her şeyin değiştiği tarih! Luyindama'nın sakatlığından sonra Donk...

"TERİM, KENDİNİ GÖSTER BANA DEDİ"

Tudor ile yollarını ayıran Galatasaray, Fatih Terim'i takımın başına getirirken, Hollandalı yıldız yeniden hayat dönmüştü. Donk, Fatih Terim'in kendine yüklediği motivasyonu, "Fatih Terim ilk geldiğinde sadece ufak birkaç görüşme yapmıştık. Dürüst olmak gerekirse benim bütün sezon oynamadığımı gören ve bunu bilen birinin 'Sinan ve Donk sezonun ikinci yarısı için bizim yeni transferlerimiz olabilir' demesi çok da inandırıcı gelmiyordu. Çünkü 5 aydır oynamıyordum ve sadece maçları izliyordum. Sonra bir gün Antalya kampında Fatih Terim benim yanıma geldi. 'Hazır mısın' dedi. Ben de '5 aydır hazırım sadece oynayacağıma dair bir sinyale ihtiyacım var. Her şeyimi vermeye hazırım' dedim. 'Tamam, göster bana' dedi ve beni oynatmaya başladı. O dakikadan itibaren artık her şeyden daha fazla keyif alıyorum." diyerek kamuoyu ile paylaşmıştı.