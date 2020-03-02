İşte her şeyin değiştiği tarih! Luyindama'nın sakatlığından sonra Donk...
2015-16 sezonunda Kasımpaşa'dan 2,5 milyon euroluk bonservis bedeliyle Galatasaray'da transfer olan Ryan Donk, geldiği ilk sezonda inişli çıkışlı bir performans sergilerken, 2019-20 sezonu itibariyle takımını sırtlamaya başladı. Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ın, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada golle buluşan Donk, 24. haftadaki Gençlerbirliği karşılaşmasında da perdeyi açan isim oldu.
TUDOR KADOR DIŞI BIRAKMIŞTI
2017-18 sezonunda Igor Tudor yönetimindeki Galatasaray'da forma şansı bulamayan Donk, o dönemde Hırvat çalıştırıcı ile arasındaki diyaloğu, "Gelir gelmez bana 'Sen benim tarzım değilsin. Ne yapmak istiyorsan yapabilirsin çünkü benimle süre alamayacaksın' dedi. Benim de aslında bu andan itibaren biraz daha kendime odaklanma, daha fazla çalışma şansım oldu. Çünkü ne de olsa dakika almayacağımı biliyordum bana en baştan bunu söylemişti." sözleriyle anlatmıştı.
"TERİM, KENDİNİ GÖSTER BANA DEDİ"
Tudor ile yollarını ayıran Galatasaray, Fatih Terim'i takımın başına getirirken, Hollandalı yıldız yeniden hayat dönmüştü. Donk, Fatih Terim'in kendine yüklediği motivasyonu, "Fatih Terim ilk geldiğinde sadece ufak birkaç görüşme yapmıştık. Dürüst olmak gerekirse benim bütün sezon oynamadığımı gören ve bunu bilen birinin 'Sinan ve Donk sezonun ikinci yarısı için bizim yeni transferlerimiz olabilir' demesi çok da inandırıcı gelmiyordu. Çünkü 5 aydır oynamıyordum ve sadece maçları izliyordum. Sonra bir gün Antalya kampında Fatih Terim benim yanıma geldi. 'Hazır mısın' dedi. Ben de '5 aydır hazırım sadece oynayacağıma dair bir sinyale ihtiyacım var. Her şeyimi vermeye hazırım' dedim. 'Tamam, göster bana' dedi ve beni oynatmaya başladı. O dakikadan itibaren artık her şeyden daha fazla keyif alıyorum." diyerek kamuoyu ile paylaşmıştı.
"TERİM ANAHTAR NOKTA"
Donk, konuşmasının devamında, "Fatih Terim'in takımın başına gelmesi Galatasaray kariyerimdeki en anahtar noktaydı. Bana kendimi tekrar gösterme şansını verdi. Ben de ona saygımı bana şans verdiği an sergilediğim performansla göstermeye çalışıyorum. Artık tekrar hedeflerim için umudum var. Çünkü öbür türlü sadece maçları kenarda izleyen biri olacaktım. Terim geldiği günden beri hemen farkını hissettiren biri. Bir kere zaten geçmişi bunu gösteriyor. Biz büyük bir kulübüz ve büyük kulüplerin başlarında geçmişi önemli başarılarla dolu, güçlü karakterlerin olması gerekiyor. Bu, Galatasaray'ın ihtiyacı olan bir şeydi." sözleriyle dile getirmişti.