İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Ekim 2019, Pazartesi
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İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası!

Süper Lig'de ilk 7 haftada topladığı 10 puanla, onuncu sırada yer alan Galatasaray kötü gidişe dur demek istiyor. Son 3 lig karşılaşmasında Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği ile berabere kalan Aslan, evinde Sivasspor'u mağlup edip çıkışa geçmek istiyor. Birçok yıldızının performansından memnun kalmayan Terim, flaş bir rotasyon hazırlığı içerisinde. İşte Galatasaray'da tribüne ve kulübeye çekilecek isimler ve muhtemel 11....
14 Ekim 2019 Pazartesi 10:37 Güncelleme: 14.10.2019 10:37
İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası!

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, evinde Sivasspor'u konuk edecek.

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İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası!

Ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan da beraberlikle ayrılan Aslan, kötü gidişe dur demek istiyor.

İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası!

Sezona istediği gibi başlayamayan Galatasaray'da milli ara herkese iyi geldi.

İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası!

Sakatlıkları bulunan Luyindama, Lemina ve Falcao düzelirken Cuma günü Demir Grup Sivasspor karşısında forma giyebilecek duruma geldi.

İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası!

Teknik direktör Fatih Terim ise as oyuncuların yanı sıra kulübeyi de görme fırsatı yakaladı.

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