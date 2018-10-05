İşte Galatasarayın Antalyaspor 11i - Galeri - Fotomaç
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    GALERİ

    İşte Galatasaray'ın Antalyaspor 11'i

    Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor deplasmanına konuk olacak olan Galatasaray'ın muhtemel 11'i şöyle:
    5 Ekim 2018 Cuma, 12:29:39 Güncelleme: 12:31:02
    İşte Galatasaray'ın Antalyaspor 11'i
    • 1
    • 12
    İşte Galatasarayın Antalyaspor 11i

    Muslera

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    İşte Galatasaray'ın Antalyaspor 11'i
    • 2
    • 12
    İşte Galatasarayın Antalyaspor 11i

    Mariano

    İşte Galatasaray'ın Antalyaspor 11'i
    • 3
    • 12
    İşte Galatasarayın Antalyaspor 11i

    Maicon

    İşte Galatasaray'ın Antalyaspor 11'i
    • 4
    • 12
    İşte Galatasarayın Antalyaspor 11i

    Serdar Aziz

    İşte Galatasaray'ın Antalyaspor 11'i
    • 5
    • 12
    İşte Galatasarayın Antalyaspor 11i

    Nagatomo

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