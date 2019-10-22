İşte Galatasaray-Real Madrid maçı 11'leri! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Ekim 2019, Salı
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İşte Galatasaray-Real Madrid maçı 11'leri!

Süper Lig'de üç hafta aradan sonra Sivasspor karşısında alınan 3 puanla moral depolayan Galatasaray'ın sıradaki rakibi İspanyol devi Real Madrid. Bu sezon Devler Ligi'ndeki üçüncü maçına çıkacak olan Aslan'da Falcao krizi sürerken, tecrübeli teknik adam Fatih Terim'in sahaya süreceği 11 merakla bekleniyordu. İşte Galatasaray-Real Madrid mücadelesinin 11'leri.

22 Ekim 2019 Salı 20:53
İşte Galatasaray-Real Madrid maçı 11'leri!

Devler Ligi'ndeki temsilcimi Galatasaray gruptaki 3. maçında Real Madrid ile karşı karşıya geliyor.

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İşte Galatasaray-Real Madrid maçı 11'leri!

A Grubu 3. hafta mücadelesinde İtalya hakem Daniele Orsato düdük çalacak.

İşte Galatasaray-Real Madrid maçı 11'leri!

Orsato'nun yardımcılıklarını ise Lorenzo Manganelli ve Alessandro Giallatini yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Doveri olacak.

İşte Galatasaray-Real Madrid maçı 11'leri!

100. GALİBİYET PEŞİNDE
Sarı-Kırmızılı kulübün Avrupa kupalarında 99 galibiyeti bulunuyor. Cimbom uzun süredir 'dalya' diyemedi. Aslan, Lokomotiv Moskova'yı yendikten sonra çıktığı 9 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Bu dönemde 6 yenilgi, 3 beraberlik aldı. Şanssızlığı kırmak istiyor...

İşte Galatasaray-Real Madrid maçı 11'leri!

Başlama düdüğü 22.00'da çalacak olan mücadele öncesi, iki ekip teknik adamında sahaya süreceği kadro merakla bekleniyordu.

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