İşte Fatih Terim'in Garry Rodrigues kararı

Konya Galatasaraylılar Derneği'nin organize ettiği kutlamalara katılan başkan Mustafa Cengiz, Galatasaray taraftarının, sadece sayısal değil, kültürel ve niteliksel anlamda çok değerli bir bütün olduğunu vurgulayarak "Galatasaray Türkiye'nin çimentosudur, tabii ki sosyal anlamda diğer rakiplerimizle birlikte. Birleştirici, sıkıntı ve üzüntülere karşı bir teselli noktasıdır. Galatasaray, dünyada yaklaşık 100 milyon sempatizanı olan dev bir camiadır" ifadesini kullandı.

(Türkiye)