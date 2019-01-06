İspanyollar Simon Kjaeri Galatasaraya yazdı! - Galeri - Fotomaç
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İspanyollar Simon Kjaer'i Galatasaray'a yazdı!
Serdar Aziz'in yerini doldurması için stoper arayışlarına başlayan Galatasaray için İspanya'dan bomba bir iddia ortaya atıldı!
6 Ocak 2019 Pazar, 11:37:21
Güncelleme: 11:39:53
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Serdar Aziz'in gelecek planlarında yer almadığını ifade etmiş ve transfere ilişkin açıklamalar yapmıştı.
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Serdar'ın yerini doldurması için stoper arayışlarına başlayan sarı kırmızılı ekip birkaç ismi listesine ekledi ve bu isimler için çalışmalarına başladı.
Öte yandan, İspanya basınından Cimbom'un listesindeki isimlerden biriyle ilgili bomba bir iddia gündeme getirildi.
İspanyol Estadio Deportivo gazetesi Galatasaray'ın kariyerini Sevilla'da sürdüren eski Fenerbahçeli Simon Kjaer'i listenin başına aldığını yazdı.
Haberde Garry Rodrigues'den elde edilecek gelirle Simon Kjaer'e teklif yapılacağı da belirtilirken ücret konusunda sıkıntı yaşanmasının yüksek ihtimal olduğu da ifade edildi.