İrfan Can Kahveci'nin menajerinden Galatasaray açıklaması!
Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Terim, "Evet, İrfan Can'ı, Onyekuru'yu, Muhammet'i istiyoruz. Biz İrfan Can'ı istiyoruz, İrfan Can'ın da bizi istediğini biliyoruz." ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından milli futbolcunun menajerinden de açıklama geldi. İşte son gelişmeler...
10 Ocak 2021 Pazar 09:00, Güncelleme 10.01.2021 09:02
İrfan Can Kahveci'nin menajerinden Galatasaray açıklaması!