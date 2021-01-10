Galeri Galatasaray İrfan Can Kahveci'nin menajerinden Galatasaray açıklaması!

İrfan Can Kahveci'nin menajerinden Galatasaray açıklaması!

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Terim, "Evet, İrfan Can'ı, Onyekuru'yu, Muhammet'i istiyoruz. Biz İrfan Can'ı istiyoruz, İrfan Can'ın da bizi istediğini biliyoruz." ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından milli futbolcunun menajerinden de açıklama geldi. İşte son gelişmeler...

İrfan Can Kahveci'nin menajerinden Galatasaray açıklaması!

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