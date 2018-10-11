İngilizler çıldırdı! Rodriguese muhtacız - Galeri - Fotomaç
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    İngilizler çıldırdı! "Rodrigues'e muhtacız"

    Newcastle United taraftar siteleri, İngiliz kulübüne Garry Rodrigues'in transfer edilmesi için baskı yapıyor.
    11 Ekim 2018 Perşembe, 20:51:45 Güncelleme: 20:53:13
    İngilizler çıldırdı! Rodriguese muhtacız

    İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Newcastle United'ın taraftar siteleri, kulübe Garry Rodrigues'in transfer edilmesi için baskı yapıyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    İngilizler çıldırdı! Rodriguese muhtacız

    Futbolcunun ocak ayında 15 milyon Pounda bitebileceği, ancak geç kalınması halinde sezon sonunda daha da değer kazanacağı vurgulanıyor. Galatasaray yönetimi ise sezon bitmeden satmak istemiyor.

    İngilizler çıldırdı! Rodriguese muhtacız

    "Newcastle Rodrigues'e muhtaç"
    İngiliz haber sitesinde Garry Rodrigues'in özellikleri de analiz olarak şu şekilde sunuldu:

    İngilizler çıldırdı! Rodriguese muhtacız

    "Sol kanattan sık sık içeri girer, ya şansını dener gol olur ya da kısa paslarla arkadaşlarını gol yollarını besler. Oyunun sağ tarafında oynarsa daha çok hedefini geçmek için çabab harcar."

    İngilizler çıldırdı! Rodriguese muhtacız

    "Sol kanatta oynadığıda güçlü sağ ayağını kullanır ve sonuca ulaşır. Newcastle United, onun yaratıcılığına muhtaç.27 yaşındaki hız makinesi, İngiliz ekibinin ataklarını kıvılcımlama yeteneğine fazlasıyla sahip."

    İngilizler çıldırdı! Rodriguese muhtacız

    "Kabusu Garry sonlandıracak"
    "Newcastle United, Premire Lig'de şu anda 2 puanla 19.sıraya demir atmış durumda. Rafael Benitez'in öğrencileri 8 maçta 2 beraberlik 6 mağlubiyet yaşadı. Henüz galibiyetleri yok. Siyah beyazlılar, bu karşılaşmalarda sadece 6 gol bulabildi." (Sporx)

    İngilizler çıldırdı! Rodriguese muhtacız
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