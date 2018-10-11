İngilizler çıldırdı! Rodriguese muhtacız

Newcastle United taraftar siteleri, İngiliz kulübüne Garry Rodrigues'in transfer edilmesi için baskı yapıyor.
11 Ekim 2018 Perşembe, 20:51:45
Güncelleme: 20:53:13
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İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Newcastle United'ın taraftar siteleri, kulübe Garry Rodrigues'in transfer edilmesi için baskı yapıyor.
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Futbolcunun ocak ayında 15 milyon Pounda bitebileceği, ancak geç kalınması halinde sezon sonunda daha da değer kazanacağı vurgulanıyor. Galatasaray yönetimi ise sezon bitmeden satmak istemiyor.
"Newcastle Rodrigues'e muhtaç"
İngiliz haber sitesinde Garry Rodrigues'in özellikleri de analiz olarak şu şekilde sunuldu:
"Sol kanattan sık sık içeri girer, ya şansını dener gol olur ya da kısa paslarla arkadaşlarını gol yollarını besler. Oyunun sağ tarafında oynarsa daha çok hedefini geçmek için çabab harcar."
"Sol kanatta oynadığıda güçlü sağ ayağını kullanır ve sonuca ulaşır. Newcastle United, onun yaratıcılığına muhtaç.27 yaşındaki hız makinesi, İngiliz ekibinin ataklarını kıvılcımlama yeteneğine fazlasıyla sahip."
"Kabusu Garry sonlandıracak"
"Newcastle United, Premire Lig'de şu anda 2 puanla 19.sıraya demir atmış durumda. Rafael Benitez'in öğrencileri 8 maçta 2 beraberlik 6 mağlubiyet yaşadı. Henüz galibiyetleri yok. Siyah beyazlılar, bu karşılaşmalarda sadece 6 gol bulabildi." (Sporx)