İngiliz basını açıkladı! Mourinho Galatasaraylı yıldızın peşinde - Galeri - Fotomaç
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İngiliz basını açıkladı! Mourinho Galatasaraylı yıldızın peşinde
İngiliz basını, Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaraylı ismin peşinde olduğunu yazdı
31 Ekim 2018 Çarşamba, 17:50:31
Güncelleme: 17:54:05
Devre arasında dev bir transfer bütçesi ayrılan Mourinho'nun listesinde yer alan futbolcular İngiliz basınında yer aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun transfer listesinde Galatasaraylı Ozan Kabak'ın da yer aldığı iddia edildi.
Guardian'da yer alan habere göre Manchester United, Jose Mourinho'ya devre arası için 112 milyon euro transfer bitçesi ayırdı.
Mourinho'nun listesinde yer alan isimler arasında Ozan Kabak da yer aldı.
Ozan Kabak, Galatasaray'da bu sezon teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesiyle birlikte A Takım'da oynamaya başladı.