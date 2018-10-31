İngiliz basını açıkladı! Mourinho Galatasaraylı yıldızın peşinde - Galeri - Fotomaç
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    İngiliz basını açıkladı! Mourinho Galatasaraylı yıldızın peşinde

    İngiliz basını, Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaraylı ismin peşinde olduğunu yazdı
    31 Ekim 2018 Çarşamba, 17:50:31 Güncelleme: 17:54:05
    İngiliz basını açıkladı! Mourinho Galatasaraylı yıldızın peşinde

    Devre arasında dev bir transfer bütçesi ayrılan Mourinho'nun listesinde yer alan futbolcular İngiliz basınında yer aldı.

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    İngiliz basını açıkladı! Mourinho Galatasaraylı yıldızın peşinde

    Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun transfer listesinde Galatasaraylı Ozan Kabak'ın da yer aldığı iddia edildi.

    İngiliz basını açıkladı! Mourinho Galatasaraylı yıldızın peşinde

    Guardian'da yer alan habere göre Manchester United, Jose Mourinho'ya devre arası için 112 milyon euro transfer bitçesi ayırdı.

    İngiliz basını açıkladı! Mourinho Galatasaraylı yıldızın peşinde

    Mourinho'nun listesinde yer alan isimler arasında Ozan Kabak da yer aldı.

    İngiliz basını açıkladı! Mourinho Galatasaraylı yıldızın peşinde

    Ozan Kabak, Galatasaray'da bu sezon teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesiyle birlikte A Takım'da oynamaya başladı.

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