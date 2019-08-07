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Her şey Falcao için! En ince ayrıntısına kadar düşünüldü
Galatasaray, sarı kırmızılı taraftarların müjdesini dört gözle beklediği Radamel Falcao'nun transferinde en ince ayrıntıya kadar çalışmalarını sürdürüyor. Yıldız futbolcu için kızının özel okulundan, eşinin Latin yardımcısına kadar tüm detaylar düşünüldü.
7 Ağustos 2019 Çarşamba 06:50
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Galatasaray, taraftarların takımda görmeyi çok istediği Rademel Falcao'nun gelişi için tüm engelleri bir bir ortadan kaldırıyor.
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Kızı için özel bir okula ön kayıt yapıldı. Küçük kızın dadısı ve eşi Lorelei'ye yardımcı olacak Türkçe bilen Latin yardımcı Fransa'ya gönderildi ve aileyle tanıştırıldı.
Sadece Radamel Falcao değil, eşi ve kızları da artık İstanbul'da yaşamaya hazır hale geldi.
Artık imzalar için 'bonservis' diye tutturan Monaco'nun onayı bekleniyor.
BREZİLYA İDDİASI
Galatasaray'ın prensipte anlaştığı Falcao için Brezilya basınından yeni iddialar geldi.