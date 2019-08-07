Her şey Falcao için! En ince ayrıntısına kadar düşünüldü

Galatasaray, sarı kırmızılı taraftarların müjdesini dört gözle beklediği Radamel Falcao'nun transferinde en ince ayrıntıya kadar çalışmalarını sürdürüyor. Yıldız futbolcu için kızının özel okulundan, eşinin Latin yardımcısına kadar tüm detaylar düşünüldü.

7 Ağustos 2019 Çarşamba 06:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





