Her şey Falcao için! En ince ayrıntısına kadar düşünüldü - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Ağustos 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Her şey Falcao için! En ince ayrıntısına kadar düşünüldü

Her şey Falcao için! En ince ayrıntısına kadar düşünüldü

Galatasaray, sarı kırmızılı taraftarların müjdesini dört gözle beklediği Radamel Falcao'nun transferinde en ince ayrıntıya kadar çalışmalarını sürdürüyor. Yıldız futbolcu için kızının özel okulundan, eşinin Latin yardımcısına kadar tüm detaylar düşünüldü.
7 Ağustos 2019 Çarşamba 06:50
Her şey Falcao için! En ince ayrıntısına kadar düşünüldü

Galatasaray, taraftarların takımda görmeyi çok istediği Rademel Falcao'nun gelişi için tüm engelleri bir bir ortadan kaldırıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Her şey Falcao için! En ince ayrıntısına kadar düşünüldü

Kızı için özel bir okula ön kayıt yapıldı. Küçük kızın dadısı ve eşi Lorelei'ye yardımcı olacak Türkçe bilen Latin yardımcı Fransa'ya gönderildi ve aileyle tanıştırıldı.

Her şey Falcao için! En ince ayrıntısına kadar düşünüldü

Sadece Radamel Falcao değil, eşi ve kızları da artık İstanbul'da yaşamaya hazır hale geldi.

Her şey Falcao için! En ince ayrıntısına kadar düşünüldü

Artık imzalar için 'bonservis' diye tutturan Monaco'nun onayı bekleniyor.

Her şey Falcao için! En ince ayrıntısına kadar düşünüldü

BREZİLYA İDDİASI

Galatasaray'ın prensipte anlaştığı Falcao için Brezilya basınından yeni iddialar geldi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN