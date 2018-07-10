Henry Onyekurunun sözleşmesine flaş madde! - Galeri - Fotomaç
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    GALERİ

    Henry Onyekuru'nun sözleşmesine flaş madde!

    10 Temmuz 2018 Salı, 16:33:25
    Henry Onyekuru'nun sözleşmesine flaş madde!
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    Henry Onyekurunun sözleşmesine flaş madde!

    Denayer, Ndiaye, Emre Akbaba, Ahmed Musa ve Trezeguet derken Galatasaray transferde sağ gösterip sol vurdu.

    Henry Onyekuru'nun sözleşmesine flaş madde!
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    Henry Onyekurunun sözleşmesine flaş madde!

    Dün gizlice İstanbul'a getirilen 21 yaşındaki Henry Onyekuru sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından Nijeryalı sol kanadın geçici transferi KAP'a bildirildi.

    Henry Onyekuru'nun sözleşmesine flaş madde!
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    Henry Onyekurunun sözleşmesine flaş madde!

    Sarı-kırmızılılar, bonservisi Everton'da olan Onyekuru'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Genç oyuncu, İsviçre kampına katılacak.

    Henry Onyekuru'nun sözleşmesine flaş madde!
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    Henry Onyekurunun sözleşmesine flaş madde!

    RODRIGUES - BRUMA KARIŞIMI

    28 yaşındaki Muğdat'ı kulübeye transfer eden, Carrasso ve Hakan Balta gibi yaşlılara veda eden G.Saray'ın ilk yabancı takviyesi 21 yaşındaki Onyekuru oldu.

    Henry Onyekuru'nun sözleşmesine flaş madde!
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    Henry Onyekurunun sözleşmesine flaş madde!

    Teknik heyet, Onyekuru'nun futbol stilini ''Rodrigues- Bruma karışımı'' olarak yorumladı.

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