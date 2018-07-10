Henry Onyekurunun sözleşmesine flaş madde! - Galeri - Fotomaç
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Henry Onyekuru'nun sözleşmesine flaş madde!
10 Temmuz 2018 Salı, 16:33:25
Henry Onyekuru'nun sözleşmesine flaş madde!
Denayer, Ndiaye, Emre Akbaba, Ahmed Musa ve Trezeguet derken Galatasaray transferde sağ gösterip sol vurdu.
Henry Onyekuru'nun sözleşmesine flaş madde!
Dün gizlice İstanbul'a getirilen 21 yaşındaki Henry Onyekuru sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından Nijeryalı sol kanadın geçici transferi KAP'a bildirildi.
Henry Onyekuru'nun sözleşmesine flaş madde!
Sarı-kırmızılılar, bonservisi Everton'da olan Onyekuru'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Genç oyuncu, İsviçre kampına katılacak.
Henry Onyekuru'nun sözleşmesine flaş madde!
RODRIGUES - BRUMA KARIŞIMI
28 yaşındaki Muğdat'ı kulübeye transfer eden, Carrasso ve Hakan Balta gibi yaşlılara veda eden G.Saray'ın ilk yabancı takviyesi 21 yaşındaki Onyekuru oldu.
Henry Onyekuru'nun sözleşmesine flaş madde!
Teknik heyet, Onyekuru'nun futbol stilini ''Rodrigues- Bruma karışımı'' olarak yorumladı.