Henry Onyekuru Galatasaray'ı sırtlıyor! Performansı...
Sezon başında Premier Lig ekiplerinden Everton'dan kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, hücumdaki performansı ile göz dolduruyor. Devre arasında Garry Rodrigues'in takımdan ayrılmasıyla bölgesinde tek kalan Onyekuru, kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getiriyor.
20 Ocak 2019 Pazar, 12:58:12
Güncelleme: 13:01:06
BU GALERİYİ PAYLAŞ
21 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile bu sezon 16 Spor Toto Süper Lig ve 5 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti. Kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Onyekuru, bu alanda istatistik üretemedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Genç futbolcu, Galatasaray kariyerindeki ilk golünü ise Süper Lig'in ikinci haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Göztepe maçında kaydetti.
LİGDE 9 GOL Henry Onyekuru ligde bu sezon; Göztepe (1), Alanyaspor (1), Kayserispor (2), Sivasspor (2) ve son olarak MKE Ankaragücü karşılaşmasında da 3 olmak üzere toplam 9 gol kaydetti.
Başarılı kanat oyuncusu ligdeki son iki maçında da 5 kez fileleri havalandırdı ve takımının galibiyetlerinde büyük rol oynadı.
KARİYERİNDE İLK KEZ HAT-TRICK YAPTI Ligin 18. haftasındaki Ankaragücü maçında rakip fileleri 3 kez havalandıran Onyekuru, kariyerinde de bir ilki gerçekleştirdi. Başarılı futbolcu bu maçtaki 3 golle kariyerindeki ilk hat-trick'i yaptı.