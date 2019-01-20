Henry Onyekuru Galatasarayı sırtlıyor! Performansı... - Fotomaç
20 Ocak 2019, Pazar
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Henry Onyekuru Galatasaray'ı sırtlıyor! Performansı...

Sezon başında Premier Lig ekiplerinden Everton'dan kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, hücumdaki performansı ile göz dolduruyor. Devre arasında Garry Rodrigues'in takımdan ayrılmasıyla bölgesinde tek kalan Onyekuru, kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getiriyor.
20 Ocak 2019 Pazar, 12:58:12 Güncelleme: 13:01:06
Henry Onyekuru Galatasarayı sırtlıyor! Performansı...

21 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile bu sezon 16 Spor Toto Süper Lig ve 5 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti. Kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Onyekuru, bu alanda istatistik üretemedi.

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Henry Onyekuru Galatasarayı sırtlıyor! Performansı...

Genç futbolcu, Galatasaray kariyerindeki ilk golünü ise Süper Lig'in ikinci haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Göztepe maçında kaydetti.

Henry Onyekuru Galatasarayı sırtlıyor! Performansı...

LİGDE 9 GOL
Henry Onyekuru ligde bu sezon; Göztepe (1), Alanyaspor (1), Kayserispor (2), Sivasspor (2) ve son olarak MKE Ankaragücü karşılaşmasında da 3 olmak üzere toplam 9 gol kaydetti.

Henry Onyekuru Galatasarayı sırtlıyor! Performansı...

Başarılı kanat oyuncusu ligdeki son iki maçında da 5 kez fileleri havalandırdı ve takımının galibiyetlerinde büyük rol oynadı.

Henry Onyekuru Galatasarayı sırtlıyor! Performansı...

KARİYERİNDE İLK KEZ HAT-TRICK YAPTI
Ligin 18. haftasındaki Ankaragücü maçında rakip fileleri 3 kez havalandıran Onyekuru, kariyerinde de bir ilki gerçekleştirdi. Başarılı futbolcu bu maçtaki 3 golle kariyerindeki ilk hat-trick'i yaptı.

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