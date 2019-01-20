Henry Onyekuru Galatasaray'ı sırtlıyor! Performansı...

21 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile bu sezon 16 Spor Toto Süper Lig ve 5 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti. Kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Onyekuru, bu alanda istatistik üretemedi.