Haraslin: Galatasaraya hayır diyemem - Galeri - Fotomaç
14 Ocak 2019, Pazartesi
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Haraslin: Galatasaray'a hayır diyemem

Rodrigues'in ayrılmasının ardından sarı kırmızılı ekibin gündemine aldığı Slovakyalı futbolcudan açıklama geldi. Haraslin, "Galatasaray'a 'hayır' diyemem Kesinlikle harika bir kulüp" diye konuştu.

14 Ocak 2019 Pazartesi, 00:22:47 Güncelleme: 07:55:28
Haraslin: Galatasaraya hayır diyemem

Garry Rodrigues'i 9 milyon euro'ya Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımına satan Galatasaray'ın alternatif arayışları sürüyor.

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Haraslin: Galatasaraya hayır diyemem

Sol kanatta oluşan boşluğu doldurmak isteyen sarı-kırmızılı ekip bir süredir, Lukas Haraslin ile anılıyordu.

Haraslin: Galatasaraya hayır diyemem

Polonya basınından Sportowy24 sitesinin haberine göre Galatasaray'ın yanı sıra Belçika kulüpleri, Polonya'da Lechia Gdansk forması giyen Slovakyalı sol kanat oyuncusu Lukas Haraslin ile yakından ilgileniyor.

Haraslin: Galatasaraya hayır diyemem

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Lechia'nın spor direktörü Janusz Melaniuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Lukas'a çok fazla ilgi var ancak şimdilik özel bir teklif yok" ifadesini kullandı.

Haraslin: Galatasaraya hayır diyemem

Öte yandan ülke basınından Wyborcza'ya röportaj veren 22 yaşındaki genç futbolcu, Galatasaray'ın kendisiyle ilgilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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