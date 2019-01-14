Haraslin: Galatasaraya hayır diyemem

Rodrigues'in ayrılmasının ardından sarı kırmızılı ekibin gündemine aldığı Slovakyalı futbolcudan açıklama geldi. Haraslin, "Galatasaray'a 'hayır' diyemem Kesinlikle harika bir kulüp" diye konuştu.
14 Ocak 2019 Pazartesi, 00:22:47
Güncelleme: 07:55:28
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Garry Rodrigues'i 9 milyon euro'ya Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımına satan Galatasaray'ın alternatif arayışları sürüyor.
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Sol kanatta oluşan boşluğu doldurmak isteyen sarı-kırmızılı ekip bir süredir, Lukas Haraslin ile anılıyordu.
Polonya basınından Sportowy24 sitesinin haberine göre Galatasaray'ın yanı sıra Belçika kulüpleri, Polonya'da Lechia Gdansk forması giyen Slovakyalı sol kanat oyuncusu Lukas Haraslin ile yakından ilgileniyor.
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Lechia'nın spor direktörü Janusz Melaniuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Lukas'a çok fazla ilgi var ancak şimdilik özel bir teklif yok" ifadesini kullandı.
Öte yandan ülke basınından Wyborcza'ya röportaj veren 22 yaşındaki genç futbolcu, Galatasaray'ın kendisiyle ilgilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.