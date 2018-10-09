Garry Rodrigues ocak ayında yolcu!

GÜÇLÜ SAĞ AYAĞINI KULLANIR

İngiliz haber sitesinde, Garry Rodrigues'in özellikleri de analiz olarak şu şekilde sunulmuş: Sol kanattan sık sık içeri girer, ya şansını dener gol olur ya da kısa paslarla arkadaşlarını gol yollarında besler. Oyunun sağ tarafında oynarsa daha çok hedefini geçmek için çaba harcar.