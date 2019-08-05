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05 Ağustos 2019, Pazartesi
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Galatasaraylı Emre Mor hakkında şok sözler!

Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor, İspanya'da konuşulmaya devam ediyor. Celta Vigo'da sürekli kadro dışı kalan Emre için İspanyol Eldesmarque, şok değerlendirmelerde bulundu...

5 Ağustos 2019 Pazartesi 10:34 Güncelleme: 05.08.2019 10:34
Galatasaraylı Emre Mor hakkında şok sözler!

Galatasaray'a transfer olan Emre Mor'un Celta Vigo'dan ayrılış süreciyle ilgili İspanyollar dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu.

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Galatasaraylı Emre Mor hakkında şok sözler!

Geride kalan sezonun ikinci yarısında takımın başına geçen teknik direktör Fran Escriba'nın futbolcuyu aslında takımında görmek istediği ancak oyuncunun tavırları nedeniyle bunun mümkün olmadığı belirtildi.

Galatasaraylı Emre Mor hakkında şok sözler!

Eldesmarque'deki haberde, Emre'nin şu hareketlerinin altı çizildi;

Galatasaraylı Emre Mor hakkında şok sözler!

Escriba'nın kendisinden faydalanmak istediği, yeteneklerinden faydalanarak kendisine şans vermek istediği Emre Mor'un antrenmanlara geç geldiği belirtildi.

Galatasaraylı Emre Mor hakkında şok sözler!

Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında 22 yaşındaki futbolcunun seyirciye açık bir idmanın sonunda taraftarların fotoğraf çekme isteklerini geri çevirdiğine dikkat çekildi.

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