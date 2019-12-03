Galatasaray'ın yıldızı Falcao ile ilgili şok rapor!

Galatasaray'ın sezon başında uzun süre transfer etmek için çaba harcadığı Falcao geldiği günden bu güne kadar gündem olmaya başladı. Tedavi için gittiği İspanya'dan geç dönen daha sonra tekrar İspanya'ya gitmek zorunda kalan yıldız futbolcu dün çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılılardan yapılan resmi açıklamada, Falcao'nun takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde salon ve sahada özel program dahilinde çalıştığı belirtilmişti. Yıldız futbolcu ile ilgili bu açıklamanın ardından Falcao'nun neden sakatlandığı ile ilgili şok bir rapor ortaya çıktı. İşte o rapor ve Falcao'nun sakatlık nedeni...

3 Aralık 2019 Salı 19:32 Güncelleme: 03.12.2019 19:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





