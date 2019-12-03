Galatasaray'ın yıldızı Falcao ile ilgili şok rapor! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Aralık 2019, Salı
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Galatasaray'ın yıldızı Falcao ile ilgili şok rapor!

Galatasaray'ın sezon başında uzun süre transfer etmek için çaba harcadığı Falcao geldiği günden bu güne kadar gündem olmaya başladı. Tedavi için gittiği İspanya'dan geç dönen daha sonra tekrar İspanya'ya gitmek zorunda kalan yıldız futbolcu dün çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılılardan yapılan resmi açıklamada, Falcao'nun takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde salon ve sahada özel program dahilinde çalıştığı belirtilmişti. Yıldız futbolcu ile ilgili bu açıklamanın ardından Falcao'nun neden sakatlandığı ile ilgili şok bir rapor ortaya çıktı. İşte o rapor ve Falcao'nun sakatlık nedeni...
3 Aralık 2019 Salı 19:32 Güncelleme: 03.12.2019 19:39
Galatasaray'ın yıldızı Falcao ile ilgili şok rapor!

Galatasaray'da hem taraftarın hem de teknik direktör Fatih Terim'in hasretle yolunu gözlediği Radamel Falcao, aşil tendonundaki sakatlık yüzünden tedaviye gittiği ikinci İspanya seferinden önceki gün döndü.

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Galatasaray'ın yıldızı Falcao ile ilgili şok rapor!

1 Ekim'den beri topla çalışmalardan uzak kalan Falcao'nun sakatlığı sürdüğü iddia edildi.

Galatasaray'ın yıldızı Falcao ile ilgili şok rapor!

Buna rağmen Galatasaray'da Radamel Falcao takımdan ayrı olarak çalışmalara başladı.

Galatasaray'ın yıldızı Falcao ile ilgili şok rapor!

Galatasaray'dan yapılan açıklamada Radamel Falcao'nun takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde salon ve sahada özel program dahilinde çalıştığı belirtilmişti.

Galatasaray'ın yıldızı Falcao ile ilgili şok rapor!

TERİM İLE FALCAO SOHBET ETTİ

Radamel Falcao, takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde salonda ve sahada özel bir program dâhilinde çalıştı. Galatasaray'ın paylaştığı fotoğraflarda Fatih Terim ile Falcao'nun sohbet ettiği gözlendi.

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