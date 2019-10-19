Galatasaray'ın yıldızı Emre Mor'dan rekor!

Süper Lig'in 8. haftasında son şampiyon Galatasaray sahasında Sivasspor'u konuk etti. Cimbom zorlu karşılaşmayı 3-2 kazanarak üst sıralara tırmandı. Sarı-kırmızılıların gollerini Florin Andone (2) ve Ryan Babel kaydetti. G.Saray'da en dikkat çeken isimlerden biri de Emre Mor'du. Genç yıldız oynadığı futbolla göz doldurdu. Emre'nin istatistikleri de dikkat çekti. İşte Emre Mor'un Süper Lig rekoru ve istatistikleri...

19 Ekim 2019 Cumartesi 10:56 Güncelleme: 19.10.2019 10:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





