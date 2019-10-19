Galatasaray'ın yıldızı Emre Mor'dan rekor! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Ekim 2019, Cumartesi
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Galatasaray'ın yıldızı Emre Mor'dan rekor!

Süper Lig'in 8. haftasında son şampiyon Galatasaray sahasında Sivasspor'u konuk etti. Cimbom zorlu karşılaşmayı 3-2 kazanarak üst sıralara tırmandı. Sarı-kırmızılıların gollerini Florin Andone (2) ve Ryan Babel kaydetti. G.Saray'da en dikkat çeken isimlerden biri de Emre Mor'du. Genç yıldız oynadığı futbolla göz doldurdu. Emre'nin istatistikleri de dikkat çekti. İşte Emre Mor'un Süper Lig rekoru ve istatistikleri...
19 Ekim 2019 Cumartesi 10:56 Güncelleme: 19.10.2019 10:56
Galatasaray'ın yıldızı Emre Mor'dan rekor!

Galatasaray Süper Lig'in 8. haftasında sahasında konuk ettiği Sivasspor'u Andone (2) ve Babel'in golleriyle 2-1 mağlup etti.

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Galatasaray'ın yıldızı Emre Mor'dan rekor!

Sarı-kırmızılılarda sahaya 11'de çıkan Emre Mor ise oynadığı futbolla göz doldurdu.

Galatasaray'ın yıldızı Emre Mor'dan rekor!

Zorlu karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, "Baskı beni motive ediyor. Beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum ve ben de bunun karşılığını vermeye çalışıyorum.

Galatasaray'ın yıldızı Emre Mor'dan rekor!

Galatasaray'da oynamak mükemmel. Burada oynadığım için çok mutluyum. Fiziksel ve mental olarak kendimi çok iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın yıldızı Emre Mor'dan rekor!

REKOR KIRDI

Galatasaray'ın genç futbolcusu Emre Mor, Sivasspor maçında rekor kırdı...

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