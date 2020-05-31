Galatasaray'ın transferine engel! Rıza Çalımbay...
Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı takımın Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç haricinde, Demir Grup Sivassspor'dan kadrosuna katmayı planladığı üçüncü isme teknik direktör Rıza Çalımbay engeli çıktı. İşte detaylar...
31 Mayıs 2020 Pazar 11:49
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Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'la anlaşma sağlayan Galatasaray, Sivasspor'la sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmayan bir başka isimle daha ilgileniyor.
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Bu futbolcu Erdoğan Yeşilyurt... Sarı-kırmızılı takıma transferde kötü haber geldi.
Yiğido ile sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki kanat oyuncusunun serbest kalacak olmasını fırsat bilen sarı-kırmızılılar, teklifini yaptı ve bu transfere 'bitti' gözüyle bakılıyordu. Ancak Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay devreye girince işler değişti.
Sabah'ta yer alan habere göre Mert Hakan ve Emre'nin büyük takımlara gitmesi gerektiğini düşünen Çalımbay, Erdoğan'ı ise takımda tutmak istiyor.
Deneyimli hoca, Erdoğan'a kalması halinde yeni sezonda 11'de kullanacağını söyledi. Galatasaray'da forma şansı az olan 26 yaşındaki oyuncunun da kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.